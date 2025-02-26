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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda sıradaki rakibi Gaziantep FK

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda sıradaki rakibi Gaziantep FK

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 09:13
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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda sıradaki rakibi Gaziantep FK

Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

2 EKSİK

Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların perşembe günü oynanacak mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

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