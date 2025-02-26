FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yarıştığı üç kulvarda da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde Mourinho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Premier Lig devi Chelsea'de taraftarlar, Southampton ile oynanan maç öncesi yönetimi protesto ederek takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade etti.
Chelsea ekibinin bu tezahüratı sosyal medyada da gündem oldu.
Geçtiğimiz yıllarda iki farklı dönemde Chelsea'yi çalıştıran Jose Mourinho, İngiliz deviyle 3 Premier Lig, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 FA Cup şampiyonluğu elde etti.
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