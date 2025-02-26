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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 11:06
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FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet etmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon başında oynattığı futbolla sık sık eleştirilerin odağında yer alan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin son haftalarda yükselen performansı sonrası övgü topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde Mourinho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu

Premier Lig devi Chelsea'de taraftarlar, Southampton ile oynanan maç öncesi yönetimi protesto ederek takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu

Chelsea ekibinin bu tezahüratı sosyal medyada da gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Chelsea'de Jose Mourinho sesleri! Bunu kimse beklemiyordu

Geçtiğimiz yıllarda iki farklı dönemde Chelsea'yi çalıştıran Jose Mourinho, İngiliz deviyle 3 Premier Lig, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 FA Cup şampiyonluğu elde etti.

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