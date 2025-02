Didier Drogba'dan flaş Jose Mourinho paylaşımı! "'Babam' nasıl ırkçı olabilir"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları ise gündem oldu.

Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek'in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Türk hakem olsaydı 1'inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5'inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi." ifadeleri Galatasaray cephesi tarafından ırkçılık olarak nitelendirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş eski futbolcu Didier Drogba, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki isim, Chelsea döneminde birlikte çalıştığı Mourinho'ya destekte bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Galatasaray

"Sarı kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en iyi kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz!

Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım.

Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var.

Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım.

"Babam" nasıl ırkçı olabilir Haydi çocuklar. "

Dear @GalatasaraySK You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!! We all know how passionate and heated rivalries can be, and I've been lucky enough to experience it. Ive seen the recent comments about Jose…