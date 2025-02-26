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Haberler Fenerbahçe Didier Drogba'dan flaş Jose Mourinho paylaşımı! "'Babam' nasıl ırkçı olabilir"

Didier Drogba'dan flaş Jose Mourinho paylaşımı! "'Babam' nasıl ırkçı olabilir"

2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da da forma giymiş eski efsane futbolcu Didier Drogba, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Drogba, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho'nun açıklamalarının sarı-kırmızılı ekip tarafından ırkçılık olarak nitelendirilmesi sonucu, Chelsea döneminde birlikte çalıştığı eski teknik direktörüne destek verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 16:32 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 16:39
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Didier Drogba'dan flaş Jose Mourinho paylaşımı! "'Babam' nasıl ırkçı olabilir"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları ise gündem oldu.

Mourinho'nun "Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek'in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Türk hakem olsaydı 1'inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5'inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi." ifadeleri Galatasaray cephesi tarafından ırkçılık olarak nitelendirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş eski futbolcu Didier Drogba, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki isim, Chelsea döneminde birlikte çalıştığı Mourinho'ya destekte bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Galatasaray

"Sarı kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en iyi kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz!

Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım.

Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm.

Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var.

Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım.

"Babam" nasıl ırkçı olabilir

Haydi çocuklar. "

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