Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho özel planını yaptı. İşte detaylar...
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3: Rakiple veya tribünlerle oynayıp tansiyonu yükseltecek hareketler yapılmayacak. Taraftarların maçın içine girmesi engellenecek.
4: Savunması sıkıntılı iki bek Frankowski ve Eren'in üzerine ısrarla gidilecek. Kostic ve Oğuz Aydın sürekli oraları zorlayacak. En Nesyri yüksek ortalarla beslenecek.
5: Pres rakibin 1. bölgesinde değil 2. bölgede yapılacak. Galatasaray'ın merkez oyuncularının buralarda sürekli yaptığı top kayıpları hızlı hücumlar ile değerlendirilecek.
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