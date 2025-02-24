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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho özel planını yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

Kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe tüm planlarını zafer üzerine kurdu. Kariyerinde böylesine maçları çok oynayan Mourinho rakibi yıkım planını belirledi.

İşte Takvim'de yer alan habere göre 5 maddede o plan:

Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

1: Mourinho için derbinin şifresi öne geçmek. Maça düşük tempo ile değil agresif başlayıp 1-0'ı bulmak için uğraşılacak. Bu gol gelirse kontrol ve momentum ele alınacak. 3 puana giden yok kolaylaşacak.

Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

2: Dzeko'nun pivot özelliği sıklıkla kullanılacak. Boşnak yıldızın derine gelip duvar olması sonrası Szymanski ve Nesyri, Galatasaray'ın savunmasının arkasındaki boşluklara sürekli koşular atacak. Bek ve stoper arasındaki boşluklar kullanılacak.

Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

3: Rakiple veya tribünlerle oynayıp tansiyonu yükseltecek hareketler yapılmayacak. Taraftarların maçın içine girmesi engellenecek.

Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

4: Savunması sıkıntılı iki bek Frankowski ve Eren'in üzerine ısrarla gidilecek. Kostic ve Oğuz Aydın sürekli oraları zorlayacak. En Nesyri yüksek ortalarla beslenecek.

Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

5: Pres rakibin 1. bölgesinde değil 2. bölgede yapılacak. Galatasaray'ın merkez oyuncularının buralarda sürekli yaptığı top kayıpları hızlı hücumlar ile değerlendirilecek.

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