Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisine özel plan!

Kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe tüm planlarını zafer üzerine kurdu. Kariyerinde böylesine maçları çok oynayan Mourinho rakibi yıkım planını belirledi. İşte Takvim'de yer alan habere göre 5 maddede o plan:

1: Mourinho için derbinin şifresi öne geçmek. Maça düşük tempo ile değil agresif başlayıp 1-0'ı bulmak için uğraşılacak. Bu gol gelirse kontrol ve momentum ele alınacak. 3 puana giden yok kolaylaşacak.