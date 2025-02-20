TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'i transfer eden ve Sırp oyuncuyu sezon sonuna kadar Zenit'e kiralayan Fenerbahçe'den bir gençlik hamlesi daha geldi. Sarı-lacivertliler, kariyerini Polonya'da sürdüren genç yıldızı gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden yeni sezon için çalışmalarına başladı.
Devre arası transfer dönemini yoğun bir şekilde geçiren Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak Mimovic'i kadrosuna katmıştı.
20 yaşındaki bek sezon sonuna kadar Zenit'e kiralanırken sarı-lacivertlilerin 19'luk bir stoperin peşinde olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'YE 19'LUK STOPER: IGOR ORLIKOWSKI
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Zaglebie Lubin forması giyen Igor Orlikowski'yi gündemine aldı.
Polonya U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen 19'luk stoper, bu sezon ligde 18 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Kanarya, piyasa değeri 1.5 milyon euro olan ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Igor Orlikowski'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
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