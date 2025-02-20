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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'i transfer eden ve Sırp oyuncuyu sezon sonuna kadar Zenit'e kiralayan Fenerbahçe'den bir gençlik hamlesi daha geldi. Sarı-lacivertliler, kariyerini Polonya'da sürdüren genç yıldızı gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 14:36
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

Kanarya, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden yeni sezon için çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

Devre arası transfer dönemini yoğun bir şekilde geçiren Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak Mimovic'i kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

20 yaşındaki bek sezon sonuna kadar Zenit'e kiralanırken sarı-lacivertlilerin 19'luk bir stoperin peşinde olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

FENERBAHÇE'YE 19'LUK STOPER: IGOR ORLIKOWSKI

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Zaglebie Lubin forması giyen Igor Orlikowski'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

Polonya U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen 19'luk stoper, bu sezon ligde 18 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe geleceğin yıldızını alıyor! Sezon sonunda imza...

Kanarya, piyasa değeri 1.5 milyon euro olan ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Igor Orlikowski'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

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