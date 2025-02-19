Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Aile olarak da...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolculardan Sebastian Szymanski basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte o ifadeler...

"KALECİMİZİN BU TABLODA ETKİSİ VAR"

"Oyuncularım, iyi oyuncular. Yeni şeyler öğrenmeye açık oyuncular ve yeni pozisyonlarda oynamaya açık oyuncular. Aynı zamanda taktiksel kültüre sahip olmakta çok fazla gelişmelerini sağlıyor. Aynı zamanda takım olarak çok kompakt bir şekilde savunma yapmamızın etkisi var. Ayrıca kalecimizin de bu tabloda etkisi var. Bazı anlarda çok kritik kurtarışlar yaptı."

"AİLE OLARAK DA GELİŞİYORUZ"

"Bu gelişimi tek bir şeye bağlamayız. Yılbaşında verilen arada sonunda istediğimiz şeyleri çalışma fırsat bulduk. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık. Sonuçlar da gelince öz güven yükseldi. Sakatlıklar oldu ama bu sürede transfer penceresi açık olduğu için şanslıydık. Milan Skriniar'ın çok farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görüyorsunuzdur.

Aynı zamanda takım çok öz güvenli bir şekilde birlik olmuş durumda. Sadece futbol olarak değil, aile olarak da gelişiyorlar. Bizim için işler çok iyi şu anda. Pozitif sonuçlar alıyoruz ama en önemli maçımız bir sonraki maç. Tecrübem bana diyor ki; UEFA turlarında her şey mümkündür."

"KENDİSİ ÇOK SADIK BİRİSİ"

"Fellaini ile çok sık konuşuyorum ama Belçika takımları ile ilgili değil. Çünkü kendisi çok sadık birisi. Bana karşı da çok sadık. Dolayısıyla ondan herhangi bir taktik almayacağım. Çok sık konuştuğum oyuncularımdan birisi. Anderlecht maçında da Vertonghen'in formasını almıştım. Ben herkesin formasını almam. Eğer o formayı evime götürüyorsam bunun benim için anlamı vardır. Kendisiyle Covid döneminde Tottenham'da çalışmıştık.

Fellaini'nin kardeşi de çok komik birisi ama kendisi çok özel birisi. Onunla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Umarım şimdi mutludur. Çin'den döndükten sonra zengin birisi oldu."

SZYMANSKI: İLK MAÇTA İYİ OYNADIK AMA...

"Bizim için önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamalıyız. İlk maçta iyi oynadık ama yarın da ilk maçtaki gibi oynamalıyız. Rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz."

SZYMANSKI: MOURINHO GİBİ BİRİNİN...

(Mourinho'nun "2 tane Szymanski olsaydı ikisini de oynatırdım" sözleri hakkında)

"Böyle bir teknik adamın sizin hakkınızda böyle şeyler söylemesi iyi hissettirir. Ben kişisel olarak en iyi performansımı vermeyi ve takım arkadaşlarıma en iyi şekilde yardımcı olmayı amaçlıyorum."

SZYMANSKI'DEN 4000. GOL AÇIKLAMASI

"Ben her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu renkler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 4000. golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atacağıma dair hislerim vardı. Böyle büyük bir kulübün tarihine geçtiğim için gururlu hissediyorum. Taraftarların bana gösterdiği sevgi... Sahada olduğum sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum."