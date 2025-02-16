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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Kasımpaşa maçı öncesi konuştu! "Sorun yaşıyoruz"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Kasımpaşa maçı öncesi konuştu! "Sorun yaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 18:15 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 18:20
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho Kasımpaşa maçı öncesi konuştu! "Sorun yaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho mücadele öncesi konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

Jose Mourinho: "Özellikle sezonun böyle dönemlerinde bizim için bir avantaj oluyor. Sezonun bazı dönemlerinde bütün oyuncular hazırdır ancak bazen sorun yaşarsınız. Biz şu anda sorun yaşıyoruz. Bu tarz durumlarda yaratıcı olmanız gerekiyor. Oyuncuların da istekli olması gerekiyor. Bizim için de geçerli olan bu. İyi ki yapabiliyorlar bunu."

"YETENEKLİ OYUNCULARI VAR"

"Kasımpaşa'nın bugün nasıl bir oyun sergilemek istediklerini görmemiz gerekiyor. Belki de değişiklik yapacaklardır. Bu durum onların kalitesini, potansiyelini, tempolu oyunlarını değiştirmeyecektir. Yetenekli oyuncuları var. Dominant taraf olmak istiyoruz ama hızlı hücumlarda can yakabilecek oyuncuları var bu anlamda da dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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