UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turunda ilk maçlarına çıkmasının ardından şampiyonluk oranlarında dikkat çeken bir değişim yaşandı.

Manchester United 4.9 oranla UEFA Avrupa Ligi'nde yine şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi. (Bir önceki oran 5)