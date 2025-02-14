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Haberler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçlarına çıktılar. Sarı lacivertliler sahasında Anderlecht'i 3-0'lık skorla mağlup ederken Cimbom deplasmandan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmaların ardından iki takımın dev turnuvayı kazanma oranlarında yaşanan değişim dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 16:26 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 16:35
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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turunda ilk maçlarına çıkmasının ardından şampiyonluk oranlarında dikkat çeken bir değişim yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

İşte NTV Spor'un derlediğine göre turnuvada play-off turlarının ilk maçlarının oynanmasının ardından oluşan yeni şampiyonluk oranları...

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Manchester United 4.9 oranla UEFA Avrupa Ligi'nde yine şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi. (Bir önceki oran 5)

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Tottenham'ın 5.5 olan oranı da 5.4'e düşürüldü.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Şampiyonluğun üçüncü favorisi gösterilen Athletic Bilbao'nun oranı ise 6'dan 5.8'e indi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Lazio'nun oranı 7.4'ten 7'ye düşürüldü.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Eintracht Frankfurt'un oranı ise 9.8 olarak belirlendi. (Önceki oran 10)

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Real Sociedad'ın şampiyonluk oranı 9.8e düşürüldü. İspanyol ekibinin önceki oranı 12 idi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Roma'nın 16 olan oranı da 15'e indirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Lyon'un oranı ise 16 olarak belirlendi. (Önceki oran 15)

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Olympiakos'un 17 olan oranı ise sabit kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Ajax'ın 19 olan oranı 18'e düşürüldü.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Fenerbahçe'nin 20 olan oranı da 18'e indirildi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında 9. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Porto'nun 23 olan oranı sabit kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Rangers'ın 35 olan oranı da değişmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden AZ Alkmaar'ın oranı ise 120'den 60'a düşürüldü.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

FCSB'nin 200 olan oranı da 90'a indirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?

Galatasaray'ın 15 olan oranı ise 4 katına çıkarılarak 90 oldu.

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