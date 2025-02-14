UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti! F.Bahçe ve G.Saray'da son durum ne?
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçlarına çıktılar. Sarı lacivertliler sahasında Anderlecht'i 3-0'lık skorla mağlup ederken Cimbom deplasmandan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmaların ardından iki takımın dev turnuvayı kazanma oranlarında yaşanan değişim dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 16:26 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 16:35
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Tottenham'ın 5.5 olan oranı da 5.4'e düşürüldü.
Şampiyonluğun üçüncü favorisi gösterilen Athletic Bilbao'nun oranı ise 6'dan 5.8'e indi.
Lazio'nun oranı 7.4'ten 7'ye düşürüldü.
Eintracht Frankfurt'un oranı ise 9.8 olarak belirlendi. (Önceki oran 10)
Real Sociedad'ın şampiyonluk oranı 9.8e düşürüldü. İspanyol ekibinin önceki oranı 12 idi.
Roma'nın 16 olan oranı da 15'e indirildi.
Lyon'un oranı ise 16 olarak belirlendi. (Önceki oran 15)
Olympiakos'un 17 olan oranı ise sabit kaldı.
Ajax'ın 19 olan oranı 18'e düşürüldü.
Fenerbahçe'nin 20 olan oranı da 18'e indirildi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında 9. sırada yer aldı.
Porto'nun 23 olan oranı sabit kaldı.
Rangers'ın 35 olan oranı da değişmedi.
Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden AZ Alkmaar'ın oranı ise 120'den 60'a düşürüldü.
FCSB'nin 200 olan oranı da 90'a indirildi.
Galatasaray'ın 15 olan oranı ise 4 katına çıkarılarak 90 oldu.
Diğer oranlar ise şöyle: Twente 100, Anderlecht 120, Bodo Glimt ve Ferencvaros 150; Midtjylland, PAOK, Union SG ve Viktoria Plzen'in oranları ise 200.
DİĞER