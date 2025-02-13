Transfer raporu

Türkiye'de 13 Ocak tarihinde başlayan ve 30 gün süren 2024-2025 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi dün gece yarısı itibariyle tamamlandı. Galatasaray, İspanyol forvet Morata ve Ahmed Kutucu ile hücum gücünü artırdı. Fenerbahçe de uzun süredir görüşme sağladığı Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarılacivertliler, defans hattında yaşadığı sakatlıklar sonrası o bölgeyi PGS'den Skriniar ile güçlendirdi. Sezonda inişli-çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde Güney Amerikalı iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Kayserispor, Samsunspor, Antalyaspor ve Hatayspor ise kadrosuna yeni oyuncu dahil edemedi. Kış transfer döneminde 14 Süper Lig takımı toplamda 58 oyuncuyu transfer etti.

BREZİLYA VE UKRAYNA

Süper Lig'de transfer yapan 14 kulüp, 20 farklı ülke vatandaşı olmak üzere 27 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarken bu futbolcular arasında en büyük pay 3'er oyuncuyla Brezilyalılar ve Ukraynalıların oldu. Bu futbolcuları 2 Kolombiyalı, 2 Polonyalı ve 2 Sırp oyuncu takip etti.

GALATASARAY (7)

GELENLER: Carlos Cuesta (Genk), Ahmed Kutucu (Eyüp), Mario Lemina (Wolverhampton), Alvaro Morata (Milan-Kiralık), Przemyslaw Frankowski (Lens-Kiralık), Eren Elmalı (Trabzonspor), Arda Ünyay (A.Gücü)

GİDENLER: Michy Batshuayi, Victor Nelsson (Kiralık), Hakim Ziyech, Wilfried Zaha (Kiralık), Nicolo Zaniolo (Kiralık)

KONYASPOR (7)

GELENLER: Mehmet Kaya (TS Dortmund), Bahadır Güngördü (A.Gücü), Martin Björlo (Fredrikstad), Abdurrahman Üresin (Serik Bld), Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor), Ahmet Daş (Karacabey Bld), Kaan Akyazı (Fenerbahçe U19)

GİDENLER: Bouly J. Sambou, Yavuz Aygün, Mehmet Ali Büyüksayar (Kiralık), Bahadır Güngördü (Kiralık), Adem Kabak (Kiralık), Ufuk Akyol (Kiralık), Niko Rak

ALANYASPOR (5)

GELENLER: Tonny Vilhena (Panathinaikos-Kiralık), Andraz Sporar (Panathinaikos), Enes Keskin (Pendik), Umut Mert Toy (Pendik), Batuhan Yavuz (Duisburg)

GİDENLER: Serdar Dursun, Bera Çeken (Kiralık), Furkan Bayır, Rony Lopes, Emin Sarıgül, Juan Christian

BAŞAKŞEHİR (5)

GELENLER: Christopher Operi (Le Havre), Festy Ebosele (Udinese), Yusuf Sarı (Adana Demir), Brnic (Olympiakos), Umut Güneş (Trabzon)

GİDENLER: Shaocong Wu, Davidson, Dimitrios Pelkas, Emre Kaplan (Kiralık), Emre Karaal (Kiralık), Berkay Özcan (Kiralık)

G.ANTEP FK (5)

GELENLER: Emmanuel Boateng (Al-Orobah), İzzet Erdal (Hoffenheim II), Muhammed Gümüşkaya (Westerlo-Kiralık), Anel Husic (Young Boys-Kiralık), Semih Güler (Adana Demir)

GİDENLER: Mustafa Eskihellaç, Eren Erdoğan (Kiralık), Eren Çakır (Kiralık), Mirza Cihan (Kiralık)

TRABZON (4)

GELENLER: Danilo Sikan (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Tim Jabol-Folcarelli (Ajaccio)

GİDENLER: Enis Bardhi, Mislav Orsic, Umut Bozok, Poyraz Yıldırım (Kiralık), Borna Barisic, Umut Güneş, Serkan Asan, Eren Elmalı

FENERBAHÇE (4)

GELENLER: Diego Carlos (Aston Villa), Anderson Talisca (Al-Nassr), Milan Skriniar (Paris Saint-GermainKiralık), Ognjen Mimovic (Kızılyıldız) GİDENLER: Lincoln, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz

EYÜPSPOR (4)

GELENLER: Hamza Akman (Sonderjyske), Taras Stepanenko (S. Donetsk), Umut Bozok (Trabzon), Yalçın Kayan (Göztepe)

GİDENLER: Ahmed Kutucu, Jonjo Shelvey, Gianni Bruno, Mete Demir (Kiralık), Ahmet Yazar (Kiralık), Can Bayırkan (Kiralık), Samu Saiz (Kiralık), Anastasios Chatzigiovanis (Kiralık)

ÇAYKUR RİZE (4)

GELENLER: Efe Doğan (Buca 1928), Samet Akaydin (F.Bahçe), Abdülkadir Ömür (Hull CityKiralık), Berkay Özcan (Başakşehir)

GİDENLER: İbrahim Pehlivan, Amir Hadziahmetovic, Canberk Yurdakul (Kiralık), Anıl Yaşar (Kiralık)

KASIMPAŞA (4)

GELENLER: Sinan Bolat (Westerlo-Kiralık), Kamil Piatkowski (Salzburg-Kiralık), Cen Keleş (Beşiktaş-Kiralık), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor) GİDENLER: Ali Demirel, Berat Kalkan, Erdem Çetinkaya (Kiralık), Loret Sadiku (Kiralık), Kenneth Omeruo, Driess Saddikiq

SİVASSPOR (3)

GELENLER: Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Veljko Simic (Omonia), Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü-Kiralık)

GİDENLER: Keita Balde, Mert Dursun (Kiralık), Hüseyin Arslan, Özkan Yiğiter (Kiralık)

BEŞİKTAŞ (2)

GELENLER: Keny Arroyo (İndependiente), Elan Ricardo (CD La Equidad)

GİDENLER: Al-Musrati (Kiralık), Can Keleş (Kiralık), Jean Onana (Kiralık), Ndour

GÖZTEPE (2)

GELENLER: Emersonn (Athletico Paranaense), Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

GİDENLER: Yalçın Kayan, Tuğbey Akgün, Furkan Malak (Kiralık), Yiğit Yıldız, David Fofana

ANTALYASPOR

GİDENLER: Harun Toprak (Kiralık), Efecan Gülerce (Kiralık), Kağan Arıcan (Kiralık)

ADANA DEMİRSPOR

GİDENLER: Yusuf Sarı, Jovan Manev, Motez Nourani, Florent Shehu, Semih Güle

SAMSUNSPOR

GİDENLER: Muammer Yıldırım, Gaetan Laura, Ercan Kara (Kiralık)

KAYSERİSPOR

GİDENLER: Aylton Boa Morte

HATAYSPOR

GİDENLER: Oğuzhan Matur, Rigoberto Rivas, Erce Kardeşler