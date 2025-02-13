FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan Yusuf Akçiçek'e övgü!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe konuk ettiği Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Jose Mourinho:"Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz.

Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı." dedi.