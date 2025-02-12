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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho basın toplantısında konuşuyor | CANLI İZLE

Fenerbahçe'de Jose Mourinho basın toplantısında konuşuyor | CANLI İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak olan bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Teknik Direktör Jose Mourinho basın toplantısında açıklamarda bulunuyorlar. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 14:03 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 14:11
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho basın toplantısında konuşuyor | CANLI İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek.

Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Jose Mourinho düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyorlar.

Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Kostic'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Ben lig aşamasında listeye yazılamamıştım, çünkü takıma geç katıldım. Kolay değildi tribünde olmak. O maçların hepsinde oynayabilmeyi dilerdim. Yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Takımla sürekli birlikte olmam önemli. Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçını oynayacağım için mutluyum. Taraftarlarımız önünde oynuyor olmak önemli. Bize ekstra enerji veriyorlar. Birlik olmamız önemli, birlikte çok şey başarabiliriz.

Bizler şu anda finali düşünemeyiz. Finalden çok uzaktayız. Adım adım, maç maç bakmalıyız. Pozitif düşünüyorum, iyi bir takımımız var ama sıkı çalışmalıyız. Büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum, çünkü bu takım her şeyi kazanma mentalitesinde bir takım.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

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