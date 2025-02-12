FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, Slovak stopere talip olan dünya devini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Milan Skriniar oldu.
Sarı-lacivertliler, adı uzun süre Galatasaray ile anılan Slovak futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz." denildi.
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beğeni toplayan tecrübeli stoperle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
İTALYA'YA DÖNECEK
İtalyan basını, geçtiğimiz yıllarda Inter ve Sampdoria'da da forma giyen Skriniar'ın sezon sonunda Serie A'ya döneceğini yazdı.
JUVENTUS İSTİYOR
tvplay.it kaynaklı haberde, Juventus'un Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile birlikte Milan Skriniar'ı da transfer etmek istediği belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla 3 maçta süre alan Milan Skriniar, 1 asist kaydetti.
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