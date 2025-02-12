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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, Slovak stopere talip olan dünya devini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 15:26
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

Sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

Sarı-lacivertliler, hareketli bir ara transfer dönemini geride bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

Kanarya, tam 5 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Milan Skriniar oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

Sarı-lacivertliler, adı uzun süre Galatasaray ile anılan Slovak futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz." denildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beğeni toplayan tecrübeli stoperle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

İTALYA'YA DÖNECEK

İtalyan basını, geçtiğimiz yıllarda Inter ve Sampdoria'da da forma giyen Skriniar'ın sezon sonunda Serie A'ya döneceğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Yazın dünya deviyle imzalayacak

JUVENTUS İSTİYOR

tvplay.it kaynaklı haberde, Juventus'un Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile birlikte Milan Skriniar'ı da transfer etmek istediği belirtildi.

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