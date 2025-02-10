Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Talisca henüz yüzde 25'iyle oynuyor. Ölüsü dahi bizim ligimize yetecek sanki! Biraz hareketlendiğinde katkısı artacak.

Mourinho'nun tek hatası yorulan oyuncuları çıkarmak için geç kalmasıydı. Lakin bir tilki gibi ilmek ilmek işlediği taktiği, rakibin maçı neredeyse pozisyonsuz tamamlamasını sağladı.