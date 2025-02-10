Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 09:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kaleci İrfancan, Skriniar'a veriyor topu; o da çizgide bekleyen Oğuz Aydın'a... Sonrasında ya Talisca istasyon oluyor ya da uzun Tadic'e oynuyorlar. Top Tadic'in koşu yoluna bir kaç kez atılınca çok yoruldu. Bu yaştaki bir oyuncuya bu kadar çok uzun top atılmaz.
Alanyaspor'un geçiş oyununu oynayabilecek çok sayıda futbolcusu var. Fakat Fenerbahçe yaptığı her atağı bitirince bunu yapmayı başaramadılar. Bitirmek deyince yanlış anlaşılmasın. Korner, aut, gol... Bunların hepsi atak sonlandırmaktır. Oğuz Aydın her maç pırıl pırıl parlamaya devam ediyor.
Talisca henüz yüzde 25'iyle oynuyor. Ölüsü dahi bizim ligimize yetecek sanki! Biraz hareketlendiğinde katkısı artacak.
Mourinho'nun tek hatası yorulan oyuncuları çıkarmak için geç kalmasıydı. Lakin bir tilki gibi ilmek ilmek işlediği taktiği, rakibin maçı neredeyse pozisyonsuz tamamlamasını sağladı.
GÜRCAN BİLGİÇ - İTALYAN İŞİ
Mourinho, İtalyan yardımcılarının hazırladığı planın bir parçası olarak, izleyenlere İtalya Ligi klasiği sundu. Olay şudur; İtalyan takımına karşı oynarsınız, top hep sizdedir, sağlı-sollu gelirsiniz ama maç bittiğinde tabelaya bir bakarsınız;
0-2 yazar.
İlk yarının planında oyunun tempo kazanmasının önüne geçerek, fırsat anlarını beklediler.
Usta oyuncuları vardı, etkisiz gibi gözükmelerine rağmen, defansın iki hatasından golleri çıkardılar.
Sami Hoca, hamle yaptı devre başlarken. Oğuz Aydın sağ kanatta tutunamadı Cordova karşısında. Peş peşe geldilen, pozisyonlar buldular. İki santrafor;
Talisca ve Dzeko'yu sürekli kendi ceza alanlarında topu uzaklaştırırken görmeye başladık.
Tamamen "teslim" haliydi. Her atak, bir öncekinden daha tehlikeli etkili oluyordu. Kenar yönetim bu durumu 25 dakika seyrettikten sonra hamle yapmaya karar verdi. Osayi sağ kanadı kapadı, İsmail orta sahayı bir fazlalaştırıp, Alanyaspor'un ikinci topları sürekli kapmasının önüne geçti. Bir daha da getirmediler Alanya'yı kalelerine.
Cihan Aydın'ın Szymanski ve Amrabat'a gösterdi sarı kartları izledik.
Szymanski'ye top gittikten sonra tekme atan Richard'ı da "gördüm seni" diyerek uyarmasını da gördük. Avantajı oynatıyor, oyuncu rakibe tekme atıyor, tek yorum "kırmızı kart" ama hakem "gördüm, yapma bir daha" diyor.
Bu hakemin FİFA kokartı alındı.
Sonuç; iyi veya kötü oynadı ama kazandı Fenerbahçe. Baskıyı, takibi devam ettiriyor. Dördüncü stoper sakatlığını da yaşadı.
Amrabat üçlünün parçası oldu.
Bakalım daha neler göreceğiz...
MUSTAFA ÇULCU - REZİLDİ
Fenerbahçe'nin oyunu asla şampiyonluk temposu değil. Ancak bağlantı ve sistematik oyun açısından iyi görüntü verdiler. Fenerbahçe'nin bu oyunu yorulmadan, sıkmadan deplasmanda üç puan için bu düzey takımlara karşı yeterli. Çağlar'dan sonra İsmail ile sakatlanan oyuncu sayısı 10'a yükseldi! Bu talihsizlik mi yoksa incelenmesi gereken önemli bir sorun mu? Mourinho'dan gelen değişiklikler skoru koruyayım gideyim Allah bereket versin hamleleri oldu.
Cihan Aydın'ın endişe, kaygı, korku içinde olduğu beden diline ve kararlarına yansıyordu. 49'da Fenerbahçe, 67'de Alanya'nın penaltı beklediği pozisyonlarda devam kararları doğruydu. Hakemin kart standardı rezildi. Verdiği, vermediği, uydurduğu kartların yanında göstermeyip, yutturmaya çalıştığı kartlar vardı. Teşebbüsü bile kırmızı olan eylemde Richard'a çıkaramadığın kartı bir düşün Cihan Aydın! Bu görselliğin olduğu ortamda yutturduğunuzu sanmayın bilin ki kimse yutmuyor...
DİĞER