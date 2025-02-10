Altın zafer

Süper Lig'de Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı beş maçı da kazanan Fenerbahçe, üst üste altıncı zaferine Akdeniz'de imza attı. Savunmada yaşadığı sıkıntılara rağmen maça istediği gibi başlayan sarı-lacivertliler, oyunu da kendi istediği gibi yönlendirdi. Rakip kalede ilk ciddi atağında da golü buldu. Oğuz'un akıl dolu pasında meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Sebastian Szymanski, hem Fenerbahçe'yi öne geçirdi hem de sarı-lacivertlilerin dört bininci golünü attı.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Bu golden sonra oyunu rölantiye alan Jose Mourinho'nun öğrencileri; kalesinde neredeyse rakibine pozisyon dahi vermedi. İlk yarı bu skorla sona erecek derken, dakikalar 42'yi gösterdiğinde Kostic'in ortasında; ligde ilk kez 11'de başlayan yeni transfer Anderson Talisca, harika bir kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Alanyaspor, ikinci yarıda skoru korumak için kapanan Fenerbahçe savunmasını aşamayınca karşılaşma ilk yarıda atılan bu gollerle sona erdi. F.Bahçe altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

AĞLAMIYORUZ

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı 2-0 gibi net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarının altını çizen Portekizli, yine çok konuşulacak sözler sarf etti. Mourinho "ilk yarılarda oynamadıkları" eleştirisi hakkındaki soruya açıklamasında; "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Bunu umursamıyorum. Benim için önemli olan oyuncularla ilişkim. Sakatlıklar gibi durumlarda ağlamıyoruz. Bizler savaşmaya ve birlik olmaya devam edeceğiz" yanıtı verdi ve sözlerine şöyle devam etti: "Geçen sene bu dönemde 26 kas sakatlığı olmuştu. Bu sene 12 oldu. Bu konuda daha iyi durumdayız diyebiliriz. Daha pratik olmak zorundayız. Daha pozitif olmalıyız."

TADIC SUSKUN KALDI

Sarı-lacivertlilerin kaptanlarından Dusan Tadic, Alanyaspor deplasmanında suskun kaldı. Bu zorlu mücadele öncesinde oynanan Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Sırp yıldız, dünü boş geçti. Dusan Tadic'in saha içindeki etkisiz performansı ise oyuncunun yorgunluğuna bağlandı.

DEPLASMANDA 5'LEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda kalesini gole kapatarak en fazla kazanan takım oldu. Dış sahada oynadığı 12 maçın 5'inde 3 puanı gol yemeden alan sarı-lacivertliler, daha önce Rize, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Adana Demirspor deplasmanlarında kalesini kapatmıştı.

2 MAÇTA 4 ASİSTLİK KATKI

F.Bahçe, Alanya ile deplasmanda oynadığı maçta 22. dakikada Szymanski'nin attığı golle öne geçti. F.Bahçe'de Szymanski'nin attığı golde asisti yapan isim Oğuz Aydın oldu. Kupadaki Erzurum maçında üç asist yapan Oğuz, Alanya maçındaki servisiyle birlikte oynadığı son iki maçta dört asist yapmış oldu.

SKRINIAR'A TAM NOT

F.Bahçe'nin ezeli rakibi G.Saray'a çalım atarak, a PSG'den kiralık olarak renklerine bağladığı Skriniar, Alanya karşısında performansıyla tam not aldı. Defanstaki duruşu, takım arkadaşlarını yönlendirmesi, yerine müdahaleleri ve pas isabetiyle dikkatleri çeken Skriniar için taraftarlar, "İyi ki alm��şız" yorumlarında bulundu.