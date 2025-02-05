FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Sözleşme dondurma ve satış...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminde Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. Bu gelişmeler sonrası takımdan ayrılması beklenen ya da sözleşmesi dondurulacak 3 isim belli oldu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 09:39
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Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. Bu dört transferle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi.
Bu iki ismin dışında da bir oyuncu ya satılacak ya da lisansı dondurulacak. Fenerbahçe'de bu durumda iki oyuncu ortaya çıkıyor. Osayi-Samuel ile Alexander Djiku...
Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayamayan Nijeryalı, ilk aday olarak öne çıkıyor. Ancak son kararı yönetimle görüştükten sonra teknik direktör Jose Mourinho verecek.
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