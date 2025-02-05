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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Sözleşme dondurma ve satış...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Sözleşme dondurma ve satış...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminde Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. Bu gelişmeler sonrası takımdan ayrılması beklenen ya da sözleşmesi dondurulacak 3 isim belli oldu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 09:39
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Sözleşme dondurma ve satış...

Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı. Bu dört transferle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Sözleşme dondurma ve satış...

Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilebilecek yabancı oyuncu sayısı ise 14... Sarı-lacivertliler, sakatlanarak sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun sözleşmelerini askıya alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Sözleşme dondurma ve satış...

SON SÖZ MOU'NUN

Bu iki ismin dışında da bir oyuncu ya satılacak ya da lisansı dondurulacak. Fenerbahçe'de bu durumda iki oyuncu ortaya çıkıyor. Osayi-Samuel ile Alexander Djiku...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Sözleşme dondurma ve satış...

Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayamayan Nijeryalı, ilk aday olarak öne çıkıyor. Ancak son kararı yönetimle görüştükten sonra teknik direktör Jose Mourinho verecek.

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