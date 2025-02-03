Ahmet Çakar yorumladı! Fenerbahçe'de Skriniar'ın pozisyonu penaltı mı?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada ev sahibi takımda Milan Skriniar'ın yerde kalmasının ardından verilen penaltı kararı gündeme oturdu. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu yorumu değerlendirdi. İşte o sözler...
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Fenerbahçe hiçbir zaman tempo yapamadı. Önemli pozisyonlar yakalamış olsalar da bir türlü beraberliği bulamazken sahneye Burak Pakkan tekrar çıktı. Oyuncu değişikliği yapılırken Ghezzal'a ikinci sarıyı gösterdi ve oyundan attı. Artık Rize 9 kişiydi. 9 kişi ile 10 kişi arasında çok ciddi fark var. Nitekim de öyle oldu. Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle Fenerbahçe maçı koparttı.
Dün gece gördük ki Türk hakemliği, Türk futbolu için değil sosyal barış için de bir beka sorunudur. Eğer bu durum yetersizlik ve kabiliyetsizlikten kaynaklanıyorsa durum çok vahim. Yok hakemler manipüle ediliyorsa durum düşündüğünüzden daha vahimdir.
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