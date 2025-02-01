Rakip Anderlecht

Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasının son maçında Midtjylland'la berabere kalarak 24'üncü sırada lig aşamasını tamamlayan Fenerbahçe, play-off turuna kalmayı başardı. Kura çekimi de dün İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın Genel Merkezi'nde yapıldı. İspanyol eski futbolcu Aritz Aduriz'in çektiği kurada Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'le eşleşti. Fenerbahçe eşleşmede ilk maçı 13 Şubat'ta Kadıköy'de, rövanşı ise 20 Şubat'ta Belçika'da oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final 21 Mayıs'ta İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda düzenlenecek.

117 YILLIK KULÜP

Belçika'nın başkenti Brüksel'in takımı olan Anderlecht, 1908 yılında kuruldu. 34 kez Belçika Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Anderlecht'in tarihi başarılarla dolu. 13 kez Belçika Süper Kupası'nı, 9 kez Belçika Kupası'nı 3 defa da Belçika Lig Kupası'nı kazanan mor-beyazlılar, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası ve 2 de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesinde bulunduruyor.

ALLAH GÖNLÜME GÖRE VERDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kura çekiminin ardından şu açıklamayı yaptı: "Allah gönlüme göre verdi. Bizim için bence güçlü rakiplere bakınca en güçlü rakiplerden biri değil. Kötü bir kura çektik asla demem. Çok iyi bir kura demem ama iyi bir kura derim. Şu anda yabancı sınırını doldurduk. Kadromuzu güçlendirdik. Çok güzel transferler yaptık. Pazar gününü yeni bir sezon açılışı olarak görüyorum."