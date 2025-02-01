Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan basını, Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırdığını ve Fransız futbolcunun Napoli'ye transfer olacağını yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Haberde Saint-Maximin'in maaşını da Napoli'nin karşılayacağı ve Serie A ekibinin kiralama bedeli dahil toplam 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
Saint-Maximin'in önümüzdeki saatlerde İtalya'ya gideceği ve pazar günü oynanacak Roma maçının kadrosunda yer alabileceği aktarıldı.
Allan-Saint Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.
Fransız oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
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