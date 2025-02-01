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Haberler Fenerbahçe Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan basını, Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırdığını ve Fransız futbolcunun Napoli'ye transfer olacağını yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 21:57
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Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilere veda ediyor.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular

İtalyan basını, yıldız futbolcunun Napoli'ye transfer olacağını yazdı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular

Correire dello Sport'un haberine göre İtalyan ekibi, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiraladı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular

Haberde Saint-Maximin'in maaşını da Napoli'nin karşılayacağı ve Serie A ekibinin kiralama bedeli dahil toplam 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular

Saint-Maximin'in önümüzdeki saatlerde İtalya'ya gideceği ve pazar günü oynanacak Roma maçının kadrosunda yer alabileceği aktarıldı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti! Transferi böyle duyurdular

Allan-Saint Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

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