  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Opet 67-75 Melikgazi Kayseri Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet 67-75 Melikgazi Kayseri Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu Fenerbahçe Opet'i 75-67 mağlup etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 20:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Opet 67-75 Melikgazi Kayseri Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu Fenerbahçe Opet'i 75-67 mağlup etti.

Bu karşılaşmaya kadar son iç saha yenilgisini Fransa'nın Basket Landes ekibi karşısında yaşayan Fenerbahçe Opet, 13 Ekim 2021'den sonra ilk kez sahasında maç kaybetti.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Fenerbahçe Opet: 67 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Williams 6, Milic 11, Sabally 14, Allemand 3, Tilbe Şenyürek 21, Ayşe Yılmaz

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 29, Powers 29, Diallo 2, Fall 10, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Meltem Avcı, Şuğranur Sönmez

1. Periyot: 16-13

Devre: 29-39

3. Periyot: 46-56

G.Saray'a Morata şoku!
G.Saray'da flaş ayrılık! Ajax maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı...
MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha!
Saint-Maximin'de sürpriz gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş deplasmanda mağlup! Beşiktaş deplasmanda mağlup! 20:39
Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Premier Lig yolunda! Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Premier Lig yolunda! 20:36
F.Bahçe Opet evinde kayıp! F.Bahçe Opet evinde kayıp! 20:31
Santos Neymar'ı resmen duyurdu Santos Neymar'ı resmen duyurdu 19:35
Konyaspor-Bodrum FK | CANLI Konyaspor-Bodrum FK | CANLI 19:14
F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! 18:56
Daha Eski
G.Saray'a Morata şoku! G.Saray'a Morata şoku! 18:40
F.Bahçe Beko-V. Bologna | CANLI F.Bahçe Beko-V. Bologna | CANLI 18:26
İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor | CANLI İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor | CANLI 18:15
Eyüpspor transferi açıkladı Eyüpspor transferi açıkladı 18:02
Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman? Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman? 17:00
Montpellier - Lens maçı ne zaman? Montpellier - Lens maçı ne zaman? 16:55