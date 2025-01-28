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Beraberlikte elenebilir
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin son haftasında Midtyjlland’la berabere kalırsa elenme ihtimali var. Porto’nun M.Tel Aviv’i, Twente’nin Beşiktaş’ı ve Braga’nın da Lazio’yu 2 farklı mağlup etmesi durumunda, Roma ile Ferencvaros’un alacağı puanlar, sarı-lacivertlilerin durumunu belirleyecek. Şayet Roma ve Ferencvaros en az 1 puan alır, Porto, Twente ve Braga 3 puan alırsa, Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi macerası sona erecek.
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