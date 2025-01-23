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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Lyon maçı sonrası hakem isyanı!

Jose Mourinho'dan Lyon maçı sonrası hakem isyanı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 0-0'lık sonuçla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 23:17 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 23:27
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Jose Mourinho'dan Lyon maçı sonrası hakem isyanı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nn 7. haftasında sahasında Lyon ile karşı karşıya geldi.

Kanarya bu kritik maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Maç sonu sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu.

Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız.

VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz.

Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız.

VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz.

BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL!

Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu.

Taraftarlardan istekte bulunmak ayrı, yorumda bulunmak ayrı. Onlardan ricada bulunmak benim işim ama onlar hakkında yorum yapmak benim işim değil. Ben onlardan istediğim şeyleri kendim için değil, kulüp için istiyorum.

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