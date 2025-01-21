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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan operasyonu! 9.5 milyon Euro üzerine satılırsa...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan operasyonu! 9.5 milyon Euro üzerine satılırsa...

Fenerbahçe'nin stoper harekatı hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bu sefer hedef, Trabzonspor'dan Ajax'a 2022-23 sezonu başında transferi gerçekleşen Ahmetcan Kaplan. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan operasyonu! 9.5 milyon Euro üzerine satılırsa...

Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Diego Carlos'ta mutlu sona ulaşan Kanarya'da bu bağlamda gündemdeki isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan operasyonu! 9.5 milyon Euro üzerine satılırsa...

Ajax'ın 2022-23 sezonu başında Trabzonspor'dan 9.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe'nin radarında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan operasyonu! 9.5 milyon Euro üzerine satılırsa...

Takvim'in haberine göre sarı lacivertli yönetim, 22 yaşındaki stoperin durumunu sordu.

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