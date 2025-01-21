TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan operasyonu! 9.5 milyon Euro üzerine satılırsa...
Fenerbahçe'nin stoper harekatı hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bu sefer hedef, Trabzonspor'dan Ajax'a 2022-23 sezonu başında transferi gerçekleşen Ahmetcan Kaplan. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberleri)
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TRABZONSPOR'A PAY
Öte yandan Ajax'ın Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satması durumunda Trabzonspor'un genç defansın transferinden %15 pay alacağı biliniyor.
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