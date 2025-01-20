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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Carlos kimdir, kaç yaşında ve nereli? Diego Carlos hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Carlos kimdir, kaç yaşında ve nereli? Diego Carlos hangi takımlarda oynadı?

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli savunma oyuncusunun bu gece İstanbul'a gelmesi beklenirken, "Diego Carlos kimdir?" sorusu arama motorlarına yazılmaya başlandı. Astan Villa'nın başarılı stoperi birçok takımın formasını giydi. Peki, Diego Carlos kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Diego Carlos'un kariyeri hakkında merak edilen detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 13:10
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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Diego Carlos kimdir, kaç yaşında ve nereli? Diego Carlos hangi takımlarda oynadı?

Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, anlaştığı ilk ismi açıklamaya hazırlanıyor. Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos ile prensipte anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerde, deneyimli savunma oyuncusunu bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe transfer haberinin ardından futbolseveler," Diego Carlos kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Diego Carlos kimdir, kaç yaşında ve nereli? Diego Carlos hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

DIEGO CARLOS KİMDİR?

Diego Carlos 15 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Berra Bonita bölgesinde dünyaya geldi. Sevilla gibi önemli takımlarda forma giyen Carlos, bu sezon Aston Villa ile 10 karşılaşmada sahada yerini aldı. 30 Haziran 2026 yılına kadar İngiliz takımı ile sözleşme imzalayan deneyimli savunma oyuncusu, Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki stoperin bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DIEGO CARLOS KARİYERİ

2014-2015 sezonunda Porto B ile adından söz ettirmeye başlayan Diego Carlos, burada gösterdiği başarılı performansın ardından Estoril'e geçiş yaptı. 31 maçlık Estoril kariyerinin ardından Fransa'ya giden Diego Carlos, Nantes'ta 3 sezon boyunca forma giydi. Büyük takımların dikkatini çekmeyi başaran Brezilyalı savunma oyuncusu, 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.

2022-2023 sezonunun ardından Aston Villa'ya 31 milyon euro bonsvervis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki stoper, Premier Lig'de 40 maça çıktı. Diego Carlos kariyeri boyunca 289 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydetti.

DIEGO CARLOS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos bugüne kadar 11 takımda forma giydi. Peki, Diego Carlos hangi takımlarda oynadı? İşte Brezilyalı futbolcunun şans bulduğu bazı takımlar:

-Aston Villa

-Sevilla

-Nantes

-Estoril

-FC Porto B

-Paulista

-Madureira

DIEGO CARLOS'UN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan ve bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen Diego Carlos'un güncel piyasa değeri 11 milyon euro. En yüksek piyasa değerine Sevilla'da 2020 yılında ulaşan Carlos, yaklaşık 50 milyon euro piyasa değerine kadar yükseldi. Hızlı savunma oyuncusu hem sağ hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor.

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