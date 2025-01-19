Adana Demirspor 0-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET) Golcüler sahneye çıktı Fenerbahçe farklı kazandı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 69. ile 71. dakikada Youssef En-Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

CENK TOSUN'DAN SİFTAH

Fenerbahçe'ye bu yaz transfer olan Cenk Tosun, Adana Demirspor'a 90+1. dakikada attığı golle sarı-lacivertli formayla ilk golünü atmış oldu. Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor karşısında bulduğu 4 gol de santrforlarından geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de 45 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada aradaki puan farkını 6'ya düşürerek takibini sürdürdü. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı ve ligde son sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak, Adana Demirspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.