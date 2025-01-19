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Haberler Fenerbahçe Cenk Tosun'dan Fenerbahçe formasıyla ilk gol sözleri! "Hazır olduğumu gösterdim"

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe formasıyla ilk gol sözleri! "Hazır olduğumu gösterdim"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın son golünü ve aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 21:41 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 21:41
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Cenk Tosun'dan Fenerbahçe formasıyla ilk gol sözleri! "Hazır olduğumu gösterdim"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın son golünü ve aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI

"Çok güzel bir duygu gol atmak. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız Avrupa maçına odaklanacağız. Hocamla hepimizin arası çok iyi. Bize çok babacan davranıyor. İkili ilişkisi çok iyi insan. Az forma şansı buldum ama hoca bugün bana güvendi. Ben de golümü attım. Hazır olduğumu gösterdim. İyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir. Hoca şans verdikçe ben de elimden geleni yapacağım."

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