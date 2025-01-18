Fenerbahçe’den Ndicka hamlesi! Savunmaya dev takviye

Fotomaç'ın haberine göre, listeye son olarak ise Roma'nın Fildişili yıldızı Evan Ndicka girdi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu için ilk adım atıldı. Bu sezon İtalyan ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ndicka'yla Jose'nin bir görüşme yaptığı da öğrenildi.