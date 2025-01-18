Fenerbahçe’den Ndicka hamlesi! Savunmaya dev takviye
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Diego Carlos transferinde sona yaklaşırken savunmaya bir takviye daha yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin radarına son olarak Roma forması giyen Fildişili stoper Evan Ndicka girdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan ayrılan oyuncuyu Roma'ya gelmeye ikna eden Mourinho, şimdi de Ndicka'yı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor. Fildişili oyuncu, sarı-lacivertlilerin, üçlü savunmaya geçişi için uygun bir profil.
Bu sistemdeki deneyimi de göz önüne alındığında Portekizli teknik adam savunmada sağlamlığını artırmak için bu oyuncuda ısrarcı. Fenerbahçe de 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
MOU İLE 20 MAÇA ÇIKTI
Ndicka'yı geçen sezon Roma'ya getiren Jose Mourinho, Fildişili oyuncuyu yakından tanıyor. 25 yaşındaki futbolcu da Mourinho döneminde tam 20 maça çıktı ve bin 783 dakika sahada kaldı.
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