Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Hansi Flick'ten Ansu Fati'nin transferine dair...

"ONA KARŞI DÜRÜST OLDUM" Oyunculara karşı dürüst olmak benim için çok önemli. Ona karşı da dürüst oldum. Transfer olma ihtimali hakkında konuştuk ve artık bu onun kararı. Eğer kalmak isterse de kalabilir. O bir La Masia (Barça'nın futbol eğitim tesislerinin adı) oyuncusu. (Kalmak isterse) Onunla ilgileneceğiz ve görmek istediğimiz şekilde geri dönmesini sağlayacağız.