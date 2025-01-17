Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Hansi Flick'ten Ansu Fati'nin transferine dair...
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati ile ilgili La Liga devinin teknik direktörü Hansi Flick'ten transfer açıklaması geldi. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberleri)
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FATI'YE KARŞILIK OSAYI!
Barcelona'nın Fenerbahçe'ye Bright Osayi-Samuel karşılığında Ansu Fati'yi teklif ettiği de bu süreçte dış basına yansıyan iddialar arasındaydı.
Önce performansındaki ardından piyasa değerindeki düşüşün ardından Barcelonalı taraftarlar, Ansu Fati'nin takımdaki geleceğini merak etmeye başlamışlardı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Relevo'dan derlediği habere göre, Hansi Flick'ten konuyla ilgili kesin bir açıklama geldi. İşte o ifadeler...
"ONA KARŞI DÜRÜST OLDUM"
Oyunculara karşı dürüst olmak benim için çok önemli. Ona karşı da dürüst oldum. Transfer olma ihtimali hakkında konuştuk ve artık bu onun kararı. Eğer kalmak isterse de kalabilir. O bir La Masia (Barça'nın futbol eğitim tesislerinin adı) oyuncusu. (Kalmak isterse) Onunla ilgileneceğiz ve görmek istediğimiz şekilde geri dönmesini sağlayacağız.
"ANSU ÇOK PROFESYONEL BİR OYUNCU"
Bizim işimiz, yapmak istediğimiz oyuncunun gelişmesine yardımcı olmaktır. Bütün oyunculara karşı bu sorumluluğumuz var. Her geçen gün daha iyi olmalarını istiyoruz. Ansu çok profesyonel, motivasyonu yüksek bir oyuncu. Ona da kendi gelişiminde yardımcı olmak istiyorum.
Hansi Flick'in bu açıklamaları, İspanyol yıldızın alacağı kararın oyuncu için bir dönüm noktası olabileceğinin sinyallerini verdi. Ansu Fati, altyapısından yetiştiği Barcelona'da kalıp eski ihtişamlı günlerini kovalamak ya da başka bir kulüpte küllerinden doğmak arasında bir seçim yapacak.
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