Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, iç transferde de sıcak saatler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle beraber bazı oyuncularla da yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde şaşırtan bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 12:59 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 13:05
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Portekizli teknik adam, TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada önceliklerinin stoper olduğunu ifade etti.
Sezon içinde 2 stoper oyuncusunu kaybettiğini söyleyen Portekizli teknik adam, "2 stoperimizi kaybettik ve bunlar uzun sakatlıklar. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. En erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bu oyuncu stoper olurdu" dedi.
Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 stoper, 1 sol bek ve oyuncu gönderdikleri takdirde fırsat transferleri yapacaklarını dile getirmişti.
Portekizli teknik adamın ligin ikinci devresinde 3'lü oyun sistemine geçmesi bekleniyor.
3'lü dizilişte oynayabilen profilde stoper arayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor.
Jaka Bijol, Mario Hermoso, Koki Machida, Tuta ve Diego Carlos'u listesinde bulunduran Fenerbahçe, bu mevkiye en hızlı şekilde 2 takviye yapmak ve ligin ikinci yarısının ilk haftalarına yetiştirmek istiyor.
MOURINHO, SAINT-MAXIMIN'İ DÜŞÜNMÜYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başı Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, 61 yaşındaki teknik adamın gözünden düştü.
DHA'nin haberine göre, ligin ikinci yarısında farklı formasyon ile oynamayı düşünen Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i ana planda düşünmüyor.
Sarı-lacivertliler uygun şartların oluşması durumunda 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesini feshedip yabancı sayısında yer açmak istiyor.
Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı.
Fransız kanat oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Saint-Maximin'in Al Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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