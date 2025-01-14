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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, iç transferde de sıcak saatler yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle beraber bazı oyuncularla da yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde şaşırtan bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 12:59 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 13:05
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Ligin ilk yarısını 42 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarında gaza basan sarı-lacivertlilerde öncelik stoper.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Portekizli teknik adam, TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada önceliklerinin stoper olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sezon içinde 2 stoper oyuncusunu kaybettiğini söyleyen Portekizli teknik adam, "2 stoperimizi kaybettik ve bunlar uzun sakatlıklar. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. En erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bu oyuncu stoper olurdu" dedi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 stoper, 1 sol bek ve oyuncu gönderdikleri takdirde fırsat transferleri yapacaklarını dile getirmişti.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Portekizli teknik adamın ligin ikinci devresinde 3'lü oyun sistemine geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

3'lü dizilişte oynayabilen profilde stoper arayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Jaka Bijol, Mario Hermoso, Koki Machida, Tuta ve Diego Carlos'u listesinde bulunduran Fenerbahçe, bu mevkiye en hızlı şekilde 2 takviye yapmak ve ligin ikinci yarısının ilk haftalarına yetiştirmek istiyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

MOURINHO, SAINT-MAXIMIN'İ DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başı Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, 61 yaşındaki teknik adamın gözünden düştü.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

DHA'nin haberine göre, ligin ikinci yarısında farklı formasyon ile oynamayı düşünen Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i ana planda düşünmüyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler uygun şartların oluşması durumunda 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesini feshedip yabancı sayısında yer açmak istiyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Fransız kanat oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Saint-Maximin'in Al Ahli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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