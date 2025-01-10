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Haberler Fenerbahçe İyi misin Crespo?

İyi misin Crespo?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair instagram hesabından paylaşım yaptı. Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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İyi misin Crespo?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair instagram hesabından paylaşım yaptı. Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu paylaştı.

TEŞEKKÜRLER PATRON

Miguel Crespo, Jose Mourinho'nun paylaştığı gönderiye cevap verdi. Portekizli oyuncu, Jose'nin mesajını "İyiyim patron, çok teşekkürler. Tanrıya ve iyi tekmeliklerime şükürler olsun ki iyiyim. Şanslıydım" diyerek yanıtladı.

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