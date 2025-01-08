Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketli geçiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun performanslarından memnun kalmadığı bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemde. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Jose'nin biletini kestiği bir diğer isim ise Bartuğ Elmaz...
Sezon başında verilen şansı iyi değerlendiremeyen Bartuğ'la da yollar ayrılacak.
2 İSİM DAHA EKLENECEK
Mourinho'nun gönderilmesini istediği diğer iki oyuncu; sezon başında biletleri kesilen Serdar Aziz ile Burak Kapacak...
Yönetim bu iki futbolcunun menajerlerine 'kulüp bulun' talimatı verdi.
Cengiz ile Bartuğ ise kiralık olarak takımdan gönderilecek.
Bu dört isme ek olarak kiralık sözleşmesi biten Lincoln Henrique ile Samet Akaydin de eklenecek.
Samet kendisi takımdan ayrılmak istiyor.
Lincoln de satılamaması halinde yeniden kiralanacak.
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