  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketli geçiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun performanslarından memnun kalmadığı bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemde. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Devre arası Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanacak...

Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Özellikle teknik direktör Jose Mourinho, antrenmandaki performanslarından memnun kalmadığı 4 ismin gönderilmesini istedi.

Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Bu listenin ilk sırasında; geçen sezon Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis ödenerek alınan Cengiz Ünder var...

Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Jose'nin biletini kestiği bir diğer isim ise Bartuğ Elmaz...

Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Sezon başında verilen şansı iyi değerlendiremeyen Bartuğ'la da yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

2 İSİM DAHA EKLENECEK

Mourinho'nun gönderilmesini istediği diğer iki oyuncu; sezon başında biletleri kesilen Serdar Aziz ile Burak Kapacak...

Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Yönetim bu iki futbolcunun menajerlerine 'kulüp bulun' talimatı verdi.

Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Cengiz ile Bartuğ ise kiralık olarak takımdan gönderilecek.

Fenerbahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı

Bu dört isme ek olarak kiralık sözleşmesi biten Lincoln Henrique ile Samet Akaydin de eklenecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... 01:31
Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... 01:09
Beşiktaş tek golle galip Beşiktaş tek golle galip 01:00
G.Saray'a transferde kötü haber! Reddetti... G.Saray'a transferde kötü haber! Reddetti... 01:00
Antalya evinde Kocaeli'yi devirdi! Antalya evinde Kocaeli'yi devirdi! 01:00
F.Bahçe'ye 3 isimden müjde! F.Bahçe'ye 3 isimden müjde! 01:00
Daha Eski
G.Saray Eren Elmalı'da anlaştı G.Saray Eren Elmalı'da anlaştı 01:00
Karagümrük gruplara zaferle başladı! Karagümrük gruplara zaferle başladı! 01:00
F.Bahçe'yi transferde üzen haber! F.Bahçe'yi transferde üzen haber! 01:00
Kartal'a Yalçın'dan sonra bir ret daha! Kartal'a Yalçın'dan sonra bir ret daha! 01:00
Buruk'tan meşhur fotoğraf için dikket çeken yorum! Buruk'tan meşhur fotoğraf için dikket çeken yorum! 01:00
Süper Lig ekibinde Yılmaz Vural vaadi! Süper Lig ekibinde Yılmaz Vural vaadi! 01:00