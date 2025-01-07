TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sloven stoper! 18 milyon Euro...

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer için büyük çaba harcanıyor. Hem sol hem de sağ ayaklı stoper takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler'in ismi Kevin Danso ve Milan Skriniar ile anılıyordu.

4 MİLYON EURO'YA ALINDI Takvim'in haberine göre yönetim flaş bir hamle ile rotayı bir anda İtalya'da kırdı. Sportif direktör Mario Branco'nun Udinese formasını giyen Jaka Bijol için resmi temas sağladığı belirlendi.