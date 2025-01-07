TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sloven stoper! 18 milyon Euro...
Fenerbahçe, devre arası transferleri ile sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak istiyor. Sağ ayaklı stoper takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, yönünü İtalya'ya döndü. Serie A ekiplerinden Udinese'ninın kapısı işte o isim için çalınacak... | SON DAKİKA FB SPOR HABERLERİ
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59 kez milli takım fomasını da giyen 25 yaşındaki savunmacının 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Udinese'nin ara transfer olmasından dolayı Bijol'u asla bırakmak istemediği ve bonservis bedelini de 25 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.
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