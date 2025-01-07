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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sloven stoper! 18 milyon Euro...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sloven stoper! 18 milyon Euro...

Fenerbahçe, devre arası transferleri ile sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak istiyor. Sağ ayaklı stoper takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, yönünü İtalya'ya döndü. Serie A ekiplerinden Udinese'ninın kapısı işte o isim için çalınacak... | SON DAKİKA FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sloven stoper! 18 milyon Euro...

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer için büyük çaba harcanıyor. Hem sol hem de sağ ayaklı stoper takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler'in ismi Kevin Danso ve Milan Skriniar ile anılıyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sloven stoper! 18 milyon Euro...

4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Takvim'in haberine göre yönetim flaş bir hamle ile rotayı bir anda İtalya'da kırdı. Sportif direktör Mario Branco'nun Udinese formasını giyen Jaka Bijol için resmi temas sağladığı belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sloven stoper! 18 milyon Euro...

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sloven yıldızla ilgili İtalyan kulübüyle bir ön görüşme yapıldığı ve kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade edildi. 2022 yılında CSKA Moskova'dan 4 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer olan Bjiol bu sezon 22 resmi maçta 1755 dakika sahada kalırken takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı da verdi.

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