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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Roberto Firmino gelişmesi! Menajeri duyurdu

Fenerbahçe'de flaş Roberto Firmino gelişmesi! Menajeri duyurdu

Fenerbahçe'nin devre arası transfer hedeflerinden birisi olarak gösterilen Roberto Firmino'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız santrforun menajeri, Firmino ve sarı lacivertlilerin transfer görüşmelerine dair yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. İşte detaylar... | SON DAKİKA FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 14:09
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Fenerbahçe'de flaş Roberto Firmino gelişmesi! Menajeri duyurdu

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birinin de Roberto Firmino olduğu iddia ediliyordu.

Fenerbahçe'de flaş Roberto Firmino gelişmesi! Menajeri duyurdu

Al-Ahli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar süren futbolcunun menajeri Nene Zini, 33 yaşındaki yıldızın isminin sarı lacivertliler ile anılmasına yönelik açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de flaş Roberto Firmino gelişmesi! Menajeri duyurdu

Zini, Al-Riyadiya'ya yaptığı ve NTV Spor'un derlediği açıklamada, "Fenerbahçe'den Firmino ile ilgili herhangi bir teklif almadık." ifadelerini kullandı.

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