Fenerbahçe'de flaş Roberto Firmino gelişmesi! Menajeri duyurdu

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birinin de Roberto Firmino olduğu iddia ediliyordu.

Al-Ahli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar süren futbolcunun menajeri Nene Zini, 33 yaşındaki yıldızın isminin sarı lacivertliler ile anılmasına yönelik açıklamada bulundu.