Fenerbahçe'de flaş Roberto Firmino gelişmesi! Menajeri duyurdu
Fenerbahçe'nin devre arası transfer hedeflerinden birisi olarak gösterilen Roberto Firmino'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız santrforun menajeri, Firmino ve sarı lacivertlilerin transfer görüşmelerine dair yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. İşte detaylar... | SON DAKİKA FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 14:09
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Öte yandan Al-Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin kulüp yönetiminden Firmino'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılması için talepte bulunduğu öne sürüldü.
Firmino bu sezon Al-Ahli formasıyla 19 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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