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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için Ada'dan stoper iddiası!

Fenerbahçe için Ada'dan stoper iddiası!

İngiliz haber sitesi Sky Sports, Fenerbahçe'nin Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoperi gündemine aldığını iddia etti. İşte sarı lacivertlilerin yapacağı bonservis teklifi. (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 22:27
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Fenerbahçe için Ada'dan stoper iddiası!

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiliz haber sitesi Sky Sports'tan flaş bir iddia gündeme getirildi.

Fenerbahçe için Ada'dan stoper iddiası!

Sky Sports'un haberine göre sarı lacivertli ekip, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'la ilgileniyor.

Fenerbahçe için Ada'dan stoper iddiası!

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfere onay verdiğinin yazıldığı haberde Fenerbahçe'nin transfer için 12 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı da belirtildi.

Fenerbahçe için Ada'dan stoper iddiası!

31 yaşındaki stoper bu sezon Aston Villa'da 17 maça çıktı ve 1403 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe için Ada'dan stoper iddiası!

Diego Carlos'un sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 31 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Fenerbahçe için Ada'dan stoper iddiası!

Desportivo altyapısında yetişen Diego Carlos daha sonra Sao Paulo, Madureira, Estoril, Porto, Nantes ve Sevilla'da oynadı. Aston Villa, 2022-2023 sezonu başında Brezilyalı stoper için 31 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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