Fenerbahçe için Ada'dan stoper iddiası!
İngiliz haber sitesi Sky Sports, Fenerbahçe'nin Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoperi gündemine aldığını iddia etti. İşte sarı lacivertlilerin yapacağı bonservis teklifi. (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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31 yaşındaki stoper bu sezon Aston Villa'da 17 maça çıktı ve 1403 dakika sahada kaldı.
Diego Carlos'un sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 31 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 11 milyon euro.
Desportivo altyapısında yetişen Diego Carlos daha sonra Sao Paulo, Madureira, Estoril, Porto, Nantes ve Sevilla'da oynadı. Aston Villa, 2022-2023 sezonu başında Brezilyalı stoper için 31 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
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