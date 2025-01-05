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Haberler Fenerbahçe Karşıyaka 90-101 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karşıyaka 90-101 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe, hafta içinde kulüpteki mali sorunlar nedeniyle 4 önemli yabancı oyuncusunu kaybederek kadrosu önemli oranda dağılan Karşıyaka'yı deplasmanda mağlup etti: 90-101.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 23:04
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Karşıyaka 90-101 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Takımın yıldızı Fenerbahçe'yle söz kesen McCollum'un yanı sıra Webb, Jefferson ve Boutsiele'in ayrıldığı Karşıyaka'da salonu dolduran taraftarlar, maç boyunca oyunculara büyük destek verip moral aşılamaya çalıştı. Karşıyakalılar maç öncesi başta kaptan Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar olmak üzere takımı tribünlere çağırıp alkışladı. Kaf-Kaf'ta maç gününe kadar durumları belli olmayan Kenan ile Muhsin son anda forma giydi. Kadroda 2 yabancısı kalan yeşil-kırmızılı ekibe Russell'ın 40 sayılık performansı yetmedi. Taraftarlar maç sonu mağlubiyete rağmen takımlarını alkışladı. Bu skorla Fenerbahçe 13 maçta 12'nci galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Anadolu Efes deplasmanını son anlarda kaybettikten sonra üst üste ikinci yenilgisini alan Karşıyaka ise 8 galibiyette kaldı.

Karşıyaka maça Russell ve Muhsin'in sayılarıyla 5-0'lık seriyle başladı. İlk bölümde pota altından Muhsin'le etkili olan yeşil-kırmızılı ekip 4 dakikalık bölümü 12-4 önde geçti. Fenerbahçe takım kaptanı Melih'in üçlükleriyle Karşıyaka'ya yanıt verip oyunda dengeyi buldu. Sarı-lacivertli ekip periyodun bitimine 1 dakika 20 saniye kala Melli'nin üçlüğüyle skoru 18-18'e getirdi. İlk periyot ev sahibinden Russell'ın üçlüğüyle 21-18 sonuçlandı. Fenerbahçe ikinci periyodun başında Biberovic'in üçlük isabetiyle ilk kez 23-21 öne geçti. Karşıyaka bu bölümde Russell'ın skorer oyunuyla rakibinin farkı açmasını önlemeye çalıştı. Yeşil-kırmızılı takımın kadro eksikliğinden faydalanan Fenerbahçe, pota altındaki üstünlüğüyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı 39-47 tamamlandı. Fenerbahçe dar rotasyonla yorulan Karşıyaka önünde üçüncü periyotta farkı 20 sayıya taşıdı. Son 10 dakikada 60-80 başladı. Sarı-lacivertli ekip son periyotta rahat bir oyunla salondan galibiyetle ayrıldı: 90-101

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