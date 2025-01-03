TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...
Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana savunmada yaşanan sakatlıkların ardından ocak ayı transfer döneminde takıma bir stoper takviyesi yapmak istediği biliniyor. Sarı-lacivertli yönetimin son olarak Jose Mourinho'ya o ismi takıma geri çağırmayı teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 16:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 16:10
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Bu doğrultuda son olarak sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı o ismi ara transferde takıma geri çağıracağı öne sürüldü.
OMAR FAYED GERİ DÖNEBİLİR
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun biri sol bekte de oynayabilen sol stoper ile hava toplarında güçlü sağ stoper istediği biliniyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetiminin rotasyon için dışardan bir stoper almak yerine dışarıda kiralık oynayan Omar Fayed'i stoper mevkii için geri getirmeyi Mourinho'ya teklif ettiği iddia edildi.
Yönetimin oyuncusuyla ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Mısırlı oyuncuyla 2023 yılının Ağustos ayında 4 yıllığına anlaşma sağlanmıştı.
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