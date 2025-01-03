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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana savunmada yaşanan sakatlıkların ardından ocak ayı transfer döneminde takıma bir stoper takviyesi yapmak istediği biliniyor. Sarı-lacivertli yönetimin son olarak Jose Mourinho'ya o ismi takıma geri çağırmayı teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 16:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 16:10
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

Fenerbahçe, sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar sebebiyle savunma bölgesinde sorun yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

Önce 20 Ekim tarihinde oynanan Samsunspor maçında yaşadığı çarpraz bağ sakatlığından dolayı Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasıyla sarsılan sarı-lacivertliler, ardından Rodrigo Becao'nun da 15 Aralık tarihinde oynanan Başakşehir maçında aynı sakatlığı yaşayıp sezonu kapatmasıyla bir kez daha sarsıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

Kanarya, ocak ayında takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

Bu doğrultuda son olarak sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı o ismi ara transferde takıma geri çağıracağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

OMAR FAYED GERİ DÖNEBİLİR

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun biri sol bekte de oynayabilen sol stoper ile hava toplarında güçlü sağ stoper istediği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetiminin rotasyon için dışardan bir stoper almak yerine dışarıda kiralık oynayan Omar Fayed'i stoper mevkii için geri getirmeyi Mourinho'ya teklif ettiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o ismi geri çağırıyor! Yaşanan sorunun ardından...

Yönetimin oyuncusuyla ilgili nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu. Mısırlı oyuncuyla 2023 yılının Ağustos ayında 4 yıllığına anlaşma sağlanmıştı.

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