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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Livakovic meselesi büyümeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim birçok takımın yakın takibe aldığı Hırvat kalecinin bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis...

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Dominik Livakovic Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis...

Hırvat kaleci ile ilgilenen Körfez ekiplerinin Fenerbahçe'ye Ocak ayında ya da sezon sonu resmi teklifte bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis...

Sabah'ın haberine göre yıldız kaleciyi düşük bir ücrete bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi de Livakovic'in bonservisini belirlemiş durumda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis...

Sarı-Lacivertli kurmaylar deneyimli file bekçisi ile ilgilenen kulüplerden 20 milyon Euro bonservis talep edecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis...

Yönetimin bu fiyatta kararlı olduğu ve Livakovic'i daha az bir ücrete bırakmaya soğuk baktığı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis...

Bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic 13 gole engel olamazken 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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