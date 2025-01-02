TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Livakovic meselesi büyümeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim birçok takımın yakın takibe aldığı Hırvat kalecinin bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-Lacivertli kurmaylar deneyimli file bekçisi ile ilgilenen kulüplerden 20 milyon Euro bonservis talep edecek.
Yönetimin bu fiyatta kararlı olduğu ve Livakovic'i daha az bir ücrete bırakmaya soğuk baktığı da gelen haberler arasında.
Bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic 13 gole engel olamazken 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
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