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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Fenerbahçe'de devre arasında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek mücadele ettiği kulvarlarda başarılı olmak isteyen Kanarya, o İngiliz yıldızı kadrosuna katmayı çok istiyor. Fakat bu transferde Alan Saint-Maximin ayrıntısı dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Jose Mourinho'nun, M.United'daki eski öğrencisi Marcus Rashford'la skorer kanat eksikliğini gidermek istediği gündeme gelmişti.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Allan Saint-Maximin ile yolların ayrılması gerek.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Sarı-Lacivertliler Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Fransız futbolcudan istediği verimi alamadı.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

27 yaşındaki yıldızın aldığı maaşı ise el yakıyor.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

8 milyon Euro yıllık ücret alan Maximin'le yollar ayrılırsa ocakta Manchester United'dan Rashford'un kiralanacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Eğer devre arasında Maximin'le yollar ayrılmazsa hem ekonomik olarak hem de yabancı kontenjanından sebep Rashford'un Fener'e gelmesi zor gözüküyor.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler'in Suudi kulubüyle Maximin'in durumu hakkında görüşmelerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Öte yandan Rashford'ın 30 Haziran 2028'e kadar M.United'la sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

United'ın yeni hocası Amorim'in Rashford'ın performansından memnun olmadığı biliniyor.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Yıldız futbolcu da takımdan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde ifade etmişti.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

55 milyon Euro değeri olan yıldızı Manchester United satmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...

Suudi ekipleri dışında bu bedeli ödeyecek Avrupa takımı da bulunmuyor...

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