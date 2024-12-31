Fenerbahçe transferde yeni formül arıyor! Önce Maximin sonra...
Fenerbahçe'de devre arasında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek mücadele ettiği kulvarlarda başarılı olmak isteyen Kanarya, o İngiliz yıldızı kadrosuna katmayı çok istiyor. Fakat bu transferde Alan Saint-Maximin ayrıntısı dikkat çekiyor. İşte detaylar...
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27 yaşındaki yıldızın aldığı maaşı ise el yakıyor.
8 milyon Euro yıllık ücret alan Maximin'le yollar ayrılırsa ocakta Manchester United'dan Rashford'un kiralanacağı konuşuluyor.
Eğer devre arasında Maximin'le yollar ayrılmazsa hem ekonomik olarak hem de yabancı kontenjanından sebep Rashford'un Fener'e gelmesi zor gözüküyor.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler'in Suudi kulubüyle Maximin'in durumu hakkında görüşmelerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.
Öte yandan Rashford'ın 30 Haziran 2028'e kadar M.United'la sözleşmesi bulunuyor.
United'ın yeni hocası Amorim'in Rashford'ın performansından memnun olmadığı biliniyor.
Yıldız futbolcu da takımdan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde ifade etmişti.
55 milyon Euro değeri olan yıldızı Manchester United satmayı düşünmüyor.
Suudi ekipleri dışında bu bedeli ödeyecek Avrupa takımı da bulunmuyor...
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