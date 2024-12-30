TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz hamle! Aynı takımdan 2 isim...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İki ezeli rakibin aynı takımdan 2 futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 20:42
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Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Galatasaray'ın Borussia Mönchengladbach'tan Tomas Cvancara'yı transfer etmek istediğini belirtti.
Çek oyuncu sezon başında Sparta Prag'tan 10.5 milyon Euro'ya transfer edilmiş, ancak beklentilerin altında kalmıştı. 24 yaşındaki santrfor ilk 11'e girmekte zorlanırken oynadığı 14 maçta 220 dakika süre bulabildi. Çek golcü sadece 1 gol atabildi.
Aynı kaynağa göre Fenerbahçe ise Alman ekibinin sağ kanat futbolcusu Nathan Ngoumou için transferde kolları sıvadı.
24 yaşındaki Fransız futbolcu sezon başında Toulouse'tan 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Ngomou yeni takımında 11 karşılaşmada 291 dakikada süre alabildi ve gol katkısı veremedi.
Borussia Mönchengladbach iki oyuncudan da en az zarar edecek şekilde kadrosundan çıkarmayı planlıyor.
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