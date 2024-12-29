TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Cristian Medina'nın, Estudiantes'e transfer olduğu açıklanmıştı. Arjantin basınında yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcu 6 ay sonra Estudiantes'ten ayrılarak sarı lacivertlilere imza atacak. İşte gündem yaratan transfer iddiasının detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Ancak geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin 15 milyon Dolar+5 milyon Dolar bonus teklif ettiği Cristian Medina sadece 1 milyon Dolar'a Estudiantes'e transfer oldu.
La Nacion'da yer alan habere göre, ABD'li bir iş insanı ortaya çıkıp oyuncunun serbest kalma bedelini Medina'nın hesabına yatırdı.
Medina da bu parayı Boca Juniors'a gönderip sözleşmesini feshettiğini e-posta yoluyla bildirdi.
Medina daha sonra ise sadece 1 milyon Dolar'a Estudiantes'e transfer oldu.
Medina'ya parayı veren iş insanının adının Foster Gillett olduğu aktarıldı.
Takvim'in derlediği habere göre Medina, Haziran 2025'e kadar Estudiantes formasını giyecek.
Yıldız futbolcu sonrasında ise Fenerbahçe'ye transfer olacak.
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