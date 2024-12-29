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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Cristian Medina'nın, Estudiantes'e transfer olduğu açıklanmıştı. Arjantin basınında yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcu 6 ay sonra Estudiantes'ten ayrılarak sarı lacivertlilere imza atacak. İşte gündem yaratan transfer iddiasının detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 14:27
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TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

Sarı lacivertliler uzun bir süredir Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'nın peşine düşmüştü.

TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

Kanarya'nın, Arjantinli yıldızın transferinde son aşamaya geldiği ve kısa süre içinde imzaların atılacağı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

Ancak geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe'nin 15 milyon Dolar+5 milyon Dolar bonus teklif ettiği Cristian Medina sadece 1 milyon Dolar'a Estudiantes'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

La Nacion'da yer alan habere göre, ABD'li bir iş insanı ortaya çıkıp oyuncunun serbest kalma bedelini Medina'nın hesabına yatırdı.

TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

Medina da bu parayı Boca Juniors'a gönderip sözleşmesini feshettiğini e-posta yoluyla bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

Medina daha sonra ise sadece 1 milyon Dolar'a Estudiantes'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek

Medina'ya parayı veren iş insanının adının Foster Gillett olduğu aktarıldı.

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