FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor!

Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arasında bir sol bek takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunuyor ancak listenin ilk sırasında Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon var...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisinin alınmasını istediği ve yönetimin de bu bağlamda çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.