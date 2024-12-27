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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik başladı. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun sol bel talebi doğrultusunda İngilizler bu ismi resmen duyurdu. İşte transferin ayrıntıları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor!

Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arasında bir sol bek takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunuyor ancak listenin ilk sırasında Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon var...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisinin alınmasını istediği ve yönetimin de bu bağlamda çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor!

İngiliz medyası da bu transfer girişimini doğruladı. "spurs.web" adlı haber sitesi; Reguilon'un Tottenham'daki macerasının sonuna geldiğini iddia etti ve "Reguilon, Jose Mourinho'yla yeniden buluşacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor!

Türk kulübü Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmek için Tottenham'la görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerine haberinde yer verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor!

Jose'nin de Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna ettiği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor!

2020'DE JOSE GETİRDİ

Jose Mourinho, Tottenham'ın başına geçtiğinde ilk transferlerinden biri Sergio Reguilon olmuştu. İngiliz ekibi o dönem Real Madrid'e İspanyol sol bek için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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