FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik başladı. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun sol bel talebi doğrultusunda İngilizler bu ismi resmen duyurdu. İşte transferin ayrıntıları... FB SPOR HABERLERİ
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Türk kulübü Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmek için Tottenham'la görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerine haberinde yer verdi.
Jose'nin de Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna ettiği gelen bilgiler arasında.
2020'DE JOSE GETİRDİ
Jose Mourinho, Tottenham'ın başına geçtiğinde ilk transferlerinden biri Sergio Reguilon olmuştu. İngiliz ekibi o dönem Real Madrid'e İspanyol sol bek için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
BONSERVİS VERMEK İSTEMİYOR
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Reguilon için bonservis bedeli ödemek istemiyor. İngiliz ekibi ikna edilmeye çalışılıyor.
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