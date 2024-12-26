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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Listesindeki isimlerle temas halinde olan sarı lacivertliler hakkında sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basını; Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic ile ilgili önemli bir karar aldığını duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 11:08
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Trendyol Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Sarı lacivertliler lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Yönetim özellikle belli başlı bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Fenerbahçe'nin transferde nokta atışı isimlere yönelerek kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Öte yandan sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Kanarya'nın sezon başında Juventus'tan kiralık olarak transfer ettiği Filip Kostic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Konuya dair haberi ise İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

F.BAHÇE BONSERVİSİNİ ALABİLİR!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, 1 sezonluğuna kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini alabilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Juventus'un, Sırp sol beki gelecek sezon kadrosunda düşünmediği ve Kostic'in bonservisiyle takımdan ayrılacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

İtalyan devinin, Kostic'ten asgari düzeyde de olsa bonservis kazanmayı hedeflediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Bu noktada Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini satın alabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Öte yandan sarı lacivertlilerin 1 seneliğine kiraladığı Kostic'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI!

Filip Kostic bu sezon Fenerbahçe'de toplam 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia

Deneyimli isim bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.

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