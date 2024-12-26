TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Listesindeki isimlerle temas halinde olan sarı lacivertliler hakkında sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basını; Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic ile ilgili önemli bir karar aldığını duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Fenerbahçe'nin transferde nokta atışı isimlere yönelerek kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Öte yandan sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.
Kanarya'nın sezon başında Juventus'tan kiralık olarak transfer ettiği Filip Kostic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Konuya dair haberi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE BONSERVİSİNİ ALABİLİR!
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, 1 sezonluğuna kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini alabilir.
Juventus'un, Sırp sol beki gelecek sezon kadrosunda düşünmediği ve Kostic'in bonservisiyle takımdan ayrılacağı kaydedildi.
İtalyan devinin, Kostic'ten asgari düzeyde de olsa bonservis kazanmayı hedeflediği vurgulandı.
Bu noktada Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini satın alabileceği belirtildi.
Öte yandan sarı lacivertlilerin 1 seneliğine kiraladığı Kostic'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyordu.
BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI!
Filip Kostic bu sezon Fenerbahçe'de toplam 10 maça çıktı.
Deneyimli isim bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Kostic'in, Juventus ile olan kontratı 2026 yılında bitiyor.
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