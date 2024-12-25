Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte transferin şartları
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun süredir gündemine aldığı Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya'nın anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız için transfer şartları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, 30 yaşındaki on numarayı yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katacak.
Sezon sonu ise Talisca'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
KASADAN 3 MİLYON EURO ÇIKACAK
Talisca'nın maaşının da yarısını Fenerbahçe ödeyecek. 12 milyon euro senelik kazancı olan Brezilyalı oyuncunun yarım dönemlik maaşı olan 6 milyon euronun 3 milyon eurosu, sarı-lacivertlilerin kasasından çıkacak.
Yeni sezonda Talisca'nın maaşının büyük kısmı sponsorlar tarafından karşılanacak.
Talisca'nın 9 milyon euro alacağı da gelen bilgiler arasında. Talisca için ise sezon sonunda Al- Nassr'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
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