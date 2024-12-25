  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte transferin şartları

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte transferin şartları

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun süredir gündemine aldığı Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya'nın anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız için transfer şartları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte transferin şartları

Fenerbahçe, aylardır büyük uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte transferin şartları

Suudi Arabistan'a giden sarı-lacivertlilerin transfer komitesi; önce Al- Nassr'la masaya oturdu.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte transferin şartları

Yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı. Ardından Talisca'yla görüşen sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyla da her konuda anlaştı.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte transferin şartları

Fenerbahçe, 30 yaşındaki on numarayı yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katacak.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte transferin şartları

Sezon sonu ise Talisca'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! İşte transferin şartları

KASADAN 3 MİLYON EURO ÇIKACAK

Talisca'nın maaşının da yarısını Fenerbahçe ödeyecek. 12 milyon euro senelik kazancı olan Brezilyalı oyuncunun yarım dönemlik maaşı olan 6 milyon euronun 3 milyon eurosu, sarı-lacivertlilerin kasasından çıkacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
70-80 milyon euro para lazım 70-80 milyon euro para lazım 01:33
BOTAŞ'a fark attı BOTAŞ'a fark attı 01:26
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 00:13
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 23:21
Daha Eski
Adalı'dan flaş Talisca sözleri! Adalı'dan flaş Talisca sözleri! 23:21
G.Saray'da Osimhen depremi! G.Saray'da Osimhen depremi! 23:21
G.Saray'a Dybala şoku! G.Saray'a Dybala şoku! 23:21
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 23:21
F.Bahçe'den Muriqi bombası! F.Bahçe'den Muriqi bombası! 23:21
17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:21