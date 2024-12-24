TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam
Ara transfer dönemi için kolları sıvayan yönetim golcü arayışlarına başladı. En-Nesyri'nin satılması üzerine altentifleri belirleyen sarı lacivertliler bir dönem Fenerbahçe formasıyla başarılı olan Vedat Muriqi'yi listesine aldı. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncuya ödeyeceği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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EN-NESYRI YERİNE VEDAT MURIQI
Fenerbahçe sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ile yollarını ayrıma aşamasında.
Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi kabul etmeyi planlayan sarı lacivertliler, Faslı golcünün alternatifini Vedat Muriqi olarak belirledi.
Youssef En-Nesyri'yi 30-35 milyon euro bandında elden çıkarması beklenen Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferini 10 milyon euro seviyelerinde bitirmesi bekleniyor.
Yönetim kalan bütçeyi iki stoper ve bir sol bek transferinde kullanmayı planlıyor.
BÜYÜK MAÇ GOLCÜSÜ
Bu sezon Mallorca formasıyla 3 golü bulunan Vedat Muriqi hem Barcelona hem de Real Madrid filelerini sarsmayı başardı.
Bunun yanı sıra Kosovalı golcünün 2 de asisti bulunuyor.
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