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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan yönetim golcü arayışlarına başladı. En-Nesyri'nin satılması üzerine altentifleri belirleyen sarı lacivertliler bir dönem Fenerbahçe formasıyla başarılı olan Vedat Muriqi'yi listesine aldı. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncuya ödeyeceği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 16:35
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

3 yıla yakın süredir La Liga'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi için sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvet ara transfer döneminde Süper Lig'e ani bir dönüş yapabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin, eski futbolcusu Vedat Muriqi ile yeniden anlaşması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

EN-NESYRI YERİNE VEDAT MURIQI

Fenerbahçe sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ile yollarını ayrıma aşamasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi kabul etmeyi planlayan sarı lacivertliler, Faslı golcünün alternatifini Vedat Muriqi olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

Youssef En-Nesyri'yi 30-35 milyon euro bandında elden çıkarması beklenen Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferini 10 milyon euro seviyelerinde bitirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

Yönetim kalan bütçeyi iki stoper ve bir sol bek transferinde kullanmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

BÜYÜK MAÇ GOLCÜSÜ

Bu sezon Mallorca formasıyla 3 golü bulunan Vedat Muriqi hem Barcelona hem de Real Madrid filelerini sarsmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! İşte ödenecek rakam

Bunun yanı sıra Kosovalı golcünün 2 de asisti bulunuyor.

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