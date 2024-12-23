FENERBAHÇE HABERİ: Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Maçlarını tribünden takip etti
Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel hakkında son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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27 yaşındaki oyuncu hakkında son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
CRYSTAL PALACE OSAYI İÇİN DEVREDE
Bright Osayi-Samuel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı lig karşılaşmasını tribünden takip etti.
Kendisini isteyen kulüplerden biri olan Crystal Palace'la transfer görüşmesi yapan Nijeryalı oyuncunun İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan yıldız isim, takımına 1 asistlik katkı sağladı.
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