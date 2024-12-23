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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Maçlarını tribünden takip etti

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Maçlarını tribünden takip etti

Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel hakkında son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 14:05
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FENERBAHÇE HABERİ: Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Maçlarını tribünden takip etti

Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Maçlarını tribünden takip etti

Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut isimlerin de akıbeti merak konusu.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Maçlarını tribünden takip etti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel'in sarı-lacivertli ekiple yeni sözleşme mi imzalayacağı yoksa kariyerine başka bir takımda mı devam edeceği halen belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Maçlarını tribünden takip etti

27 yaşındaki oyuncu hakkında son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Maçlarını tribünden takip etti

CRYSTAL PALACE OSAYI İÇİN DEVREDE

Bright Osayi-Samuel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı lig karşılaşmasını tribünden takip etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi-Samuel için şok transfer iddiası! Maçlarını tribünden takip etti

Kendisini isteyen kulüplerden biri olan Crystal Palace'la transfer görüşmesi yapan Nijeryalı oyuncunun İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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