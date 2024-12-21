Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe kritik maçta deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o yazı...
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Fred bitmiş, Szymanski bitmiş, stoperler mütevazi bir Anadolu takımı oyuncuları kıvamında. En-Nesyri 3-4 kafa golü attı, birden kurtarıcı oldu. Kafa üstünlüğü dışında ne çabukluğu var ne de oyun bilgisi.
İlk yarı Çağlar'ın hatası, Thiam mükemmel indirdi ve Ahmed Kutucu da zor pozisyonda iyi vurup Eyüpspor'u öne geçirdi. Devre biterken de En- Nesyri çok tartışılacak bir pozisyonda Kostic'in soldan getirdiği topu gol yaptı.
Maçın genç hakemi için güzel şeyler yazmayı çok isterdim. Ama söyleyeceğim tek kelime, skandal bir yönetim. F.Bahçe'nin golü öncesi İrfan Can Kahveci'nin, Caner'in suratına eliyle müdahalesi var.
Dönen top gol oluyor. İkinci yarıda Halil çok nizami bir şekilde topu Djiku'dan çalıyor, Eyüp öne geçiyor. Yardımcı hakem bayrak kaldırmasına rağmen hakem oynatıyor ama sonra ne hikmetse iptal ediyor.
Birçok kart yanlışı, faullerde birçok eksiklik var ve sonuç olarak F.Bahçe aldığı puan için önce Allah'a, sonra da hakeme dua etsin. Ama yarın Galatasaray kazanırsa fark 8 olacak. Sonra ne olacak, Fenerbahçeliler hiç bilmiyor.
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