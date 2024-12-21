  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe kritik maçta deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

Fenerbahçe oyuncusuyla, başkanıyla, Acunuyla utanmalıdır. Ama en çok utanması gereken, kenarda sözüm ona dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak kabul edilen Jose Mourinho'dur.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

Ligin yarısı bitti, F.Bahçe futbol adına her geçen hafta ileri gitmiyor, yerinde saymıyor, bağıra bağıra geriye gidiyor.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

Dün gece belki bir gol attılar ama genel olarak baktığımızda tek pozisyonları yok. Taraftarı yerinden zıplatacak ne bir oyun ortaya koydular ne de heyecan yarattılar.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

Fred bitmiş, Szymanski bitmiş, stoperler mütevazi bir Anadolu takımı oyuncuları kıvamında. En-Nesyri 3-4 kafa golü attı, birden kurtarıcı oldu. Kafa üstünlüğü dışında ne çabukluğu var ne de oyun bilgisi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

İlk yarı Çağlar'ın hatası, Thiam mükemmel indirdi ve Ahmed Kutucu da zor pozisyonda iyi vurup Eyüpspor'u öne geçirdi. Devre biterken de En- Nesyri çok tartışılacak bir pozisyonda Kostic'in soldan getirdiği topu gol yaptı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

Maçın genç hakemi için güzel şeyler yazmayı çok isterdim. Ama söyleyeceğim tek kelime, skandal bir yönetim. F.Bahçe'nin golü öncesi İrfan Can Kahveci'nin, Caner'in suratına eliyle müdahalesi var.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

Dönen top gol oluyor. İkinci yarıda Halil çok nizami bir şekilde topu Djiku'dan çalıyor, Eyüp öne geçiyor. Yardımcı hakem bayrak kaldırmasına rağmen hakem oynatıyor ama sonra ne hikmetse iptal ediyor.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay sözler!

Birçok kart yanlışı, faullerde birçok eksiklik var ve sonuç olarak F.Bahçe aldığı puan için önce Allah'a, sonra da hakeme dua etsin. Ama yarın Galatasaray kazanırsa fark 8 olacak. Sonra ne olacak, Fenerbahçeliler hiç bilmiyor.

REKLAM
Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a attığı gol öncesi faul var mı?
DİĞER
Son dakika haberleri: Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ardan Turan oyundan atıldı...
Devlet Bahçeli'den bir İmralı-DEM çıkışı daha: Görüşmenin sağlanmasında fayda var | Ne zaman izin çıkacak?
F.Bahçe'ye Özbek stoper!
Skriniar adım adım G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce - Lazio maçı ne zaman? Lecce - Lazio maçı ne zaman? 10:34
Genoa - Napoli maçı ne zaman? Genoa - Napoli maçı ne zaman? 10:31
Torino - Bologna maçı ne zaman? Torino - Bologna maçı ne zaman? 10:28
Pendikspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Pendikspor - İstanbulspor maçı ne zaman? 10:18
F.Bahçe'ye Özbek stoper! F.Bahçe'ye Özbek stoper! 10:09
Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Manisa FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 10:08
Daha Eski
Iğdır FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Iğdır FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 09:59
Çakar'dan Mourinho için olay sözler! Çakar'dan Mourinho için olay sözler! 09:55
Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman? 09:48
Holstein Kiel - Augsburg maçı ne zaman? Holstein Kiel - Augsburg maçı ne zaman? 09:41
Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 09:38
Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a attığı gol öncesi faul var mı? Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a attığı gol öncesi faul var mı? 09:37