Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısında savunma hattında yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe, ocak ayı için kolları sıvadı. 1 lider 1 de atlet özellikli savunma bakan sarı-lacivertliler, listesine aldığı iki isim için girişimlerine başlıyor. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Sarı-lacivertliler, özellikle Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samet Akaydin ile de devre arasında yollarını ayırmayı düşünüyor.
Stoper hattında sadece Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek kalan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 1 lider, 1 de atlet özellikli bir savunmacı bakıyor.
İLK HEDEF BOSCAGLI
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, ilk hedefini PSV forması giyen Olivier Boscagli olarak belirledi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Fransız, liderlik vasıflarıyla öne çıkıyor.
DİĞER ROTA SILVA
Kanarya'nın savunmadaki bir diğer rotası da Porto'da oynayan Otavio Silva…
1.88 cm'lik boyuyla atlet ve sprinter bir isim olan 22 yaşındaki Sambacı'nın potansiyeli yüksek görülüyor.
Fenerbahçe, iki oyuncu için de devre arasında girişimlerde bulunulacak.
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