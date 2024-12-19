Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Sarı-lacivertliler, özellikle Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samet Akaydin ile de devre arasında yollarını ayırmayı düşünüyor.

Stoper hattında sadece Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek kalan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 1 lider, 1 de atlet özellikli bir savunmacı bakıyor.