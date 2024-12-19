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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısında savunma hattında yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe, ocak ayı için kolları sıvadı. 1 lider 1 de atlet özellikli savunma bakan sarı-lacivertliler, listesine aldığı iki isim için girişimlerine başlıyor. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:33
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Ligde ilk 16 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalara hız verildi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için girişimlerini sürdüren yönetim, stoper transferi için de kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Sarı-lacivertliler, özellikle Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samet Akaydin ile de devre arasında yollarını ayırmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Stoper hattında sadece Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek kalan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 1 lider, 1 de atlet özellikli bir savunmacı bakıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

İLK HEDEF BOSCAGLI

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, ilk hedefini PSV forması giyen Olivier Boscagli olarak belirledi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Fransız, liderlik vasıflarıyla öne çıkıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Takımın yeni lideri olacak

DİĞER ROTA SILVA

Kanarya'nın savunmadaki bir diğer rotası da Porto'da oynayan Otavio Silva…

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