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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları tamam!

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları tamam!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17’nci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:34
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Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları tamam!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu çalışmayla Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

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