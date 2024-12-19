Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları tamam!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu çalışmayla Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.