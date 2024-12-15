  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho: Kazanmak zorundayız

Jose Mourinho: Kazanmak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 18:19 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 18:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho: Kazanmak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

"Her an farklı bir andır. Her kulüp ve kültür farklıdır. Uygulayabileceğiniz tek bir sihirli yöntem yok. İşler iyi giderken ayaklarınız her zaman yere basmalı. İşler kötü gittiğin de aklınızı kaybetmemenizi sağlamanız gerekiyor. Bir hafta öncesine kadar en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımdık. Beşiktaş maçında iyi oynamıştık ama kaybetmiştik. Futbol böyle bir şey. İnsanlar içinde bulunduğumuz duruma zor diyorsa bundan çıkmanın tek yöntemi sakin kalmamızdır. Bugünden başlayarak kazanmak zorundayız."

BAŞAKŞEHİR HAKKINDA

"Onların içinde bulunduğu durum bizim tam tersimiz. Çok kötü sonuçlar aldıkları bir dönemdelerdi. Sonrasında 3 maç üst üste kazandılar ve harika bir takım oldular. Onları organize bir takım olarak görüyorum. Oyun felsefelerini değiştireceklerini düşünmüyorum. Beşiktaş maçında 4-5 net pozisyonu değerlendirememiştik."

G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! Mertens'in yerine gelecek
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu
DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...
MSB'den 2024'ün Z raporu! Bakan Güler'den Suriye mesajı... ABD'ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak?
Lemina için devreye girdiler!
Beşiktaş'ın Adana kafilesi açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jose Mourinho: Kazanmak zorundayız Jose Mourinho: Kazanmak zorundayız 18:19
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu 18:00
Antalyaspor evinde yine galip! Antalyaspor evinde yine galip! 17:55
F.bahçe - Başakşehir maç bilgileri F.bahçe - Başakşehir maç bilgileri 17:00
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 16:24
Beşiktaş'ın Adana kafilesi açıklandı Beşiktaş'ın Adana kafilesi açıklandı 16:23
Daha Eski
Bandırma'da kazanan çıkmadı! Bandırma'da kazanan çıkmadı! 15:56
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 15:56
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe pes etmez Aziz Yıldırım: Fenerbahçe pes etmez 15:49
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 15:40
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 15:40
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı 15:36