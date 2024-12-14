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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sonrası sol bek bölgesinde sorun yaşamaya devam ediyor. İtalyan basını, sarı-lacivertli takımın teknik direktör Jose Mourinho'nun bu mevki için istediği ismi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 19:23
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Sarı lacivertliler ocak ayında iddialı isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Bu doğrultuda Kanarya'da birçok bölgeye takviye yapılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Fenerbahçe'de özellikle sol bek pozisyonunda bir süredir sorunlar yaşanıyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Ocak ayı için harekete geçen sarı lacivertlilerin transferdeki yeni bombası ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Konuya dair flaş gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

F.BAHÇE'DEN BIRAGHI BOMBASI!

Tuttomercatoweb'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlerdiği habere göre; Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Cristiano Biraghi'yi transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

İtalyan ekibinin sözleşmesi haziran ayında sona erecek 32 yaşındaki sol bekle ocak ayında vedalaşmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Bu noktada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, deneyimli futbolcuyu çok istediği ve yönetime transfer konusunda ısrarcı davrandığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Öte yandan Cristiano Biraghi ile sarı lacivertlilerin yanı sıra Napoli'nin de ilgilendiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Cristiano Biraghi bu sezon Fiorentina'da toplam 13 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Biraghi bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Biraghi, kariyerinde Inter, Cittadella, Catania, Chievo Verona, Granada ve Pescara gibi kulüplerde de boy göstermişti.

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