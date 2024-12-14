TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek bombası! İşte Mourinho'nun yeni gözdesi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sonrası sol bek bölgesinde sorun yaşamaya devam ediyor. İtalyan basını, sarı-lacivertli takımın teknik direktör Jose Mourinho'nun bu mevki için istediği ismi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de özellikle sol bek pozisyonunda bir süredir sorunlar yaşanıyordu.
Ocak ayı için harekete geçen sarı lacivertlilerin transferdeki yeni bombası ortaya çıktı.
Konuya dair flaş gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DEN BIRAGHI BOMBASI!
Tuttomercatoweb'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlerdiği habere göre; Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Cristiano Biraghi'yi transfer etmek istiyor.
İtalyan ekibinin sözleşmesi haziran ayında sona erecek 32 yaşındaki sol bekle ocak ayında vedalaşmak istediği belirtildi.
Bu noktada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, deneyimli futbolcuyu çok istediği ve yönetime transfer konusunda ısrarcı davrandığı aktarıldı.
Öte yandan Cristiano Biraghi ile sarı lacivertlilerin yanı sıra Napoli'nin de ilgilendiği vurgulandı.
Cristiano Biraghi bu sezon Fiorentina'da toplam 13 maça çıktı.
Biraghi bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Biraghi, kariyerinde Inter, Cittadella, Catania, Chievo Verona, Granada ve Pescara gibi kulüplerde de boy göstermişti.
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