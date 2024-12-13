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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho için kritik 8 gün! Tamam mı devam mı?

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için kritik 8 gün! Tamam mı devam mı?

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş ve A. Bilbao karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından tartışma haline gelen Jose Mourinho konusunda flaş iddialar ortaya atılmaya başladı. İşte Portekizli hoca için dikkat çeken o gelişme... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 09:53
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho için kritik 8 gün! Tamam mı devam mı?

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho'nun büyük umut ve iddialarla başlayan Fenerbahçe kariyeri son 2 maçta gelen yenilgilerle ağır yara aldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için kritik 8 gün! Tamam mı devam mı?

Önce Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenilip lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Mourinho'lu sarı lacivertli takım, önceki gün de UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olarak, hem para hem prestij açısından büyük önem taşıyan bu kupaya erkenden havlu atma tehlikesi yaşamaya başladı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için kritik 8 gün! Tamam mı devam mı?

KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK

Hürriyet'in haberine göre Jose Mourinho ve oyuncularının Süper Lig'deki iddialarını devam ettirip 2025 yılına ümitli girebilmeleri için önlerinde tek seçenek bulunuyor; 15 Aralık Cuma günü Kadıköy'deki RAMS Başakşehir ve 20 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçlarını kazanmak.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için kritik 8 gün! Tamam mı devam mı?

2024 yılının kalan bölümünde UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmayan Fenerbahçe, Süper Lig'deki bu iki müsabakayı kazanırsa Mourinho, futbolcular ve hatta yönetim üzerindeki baskı biraz olsun hafifleyecek.

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