Fenerbahçe'de Jose Mourinho için kritik 8 gün! Tamam mı devam mı?

Önce Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenilip lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Mourinho'lu sarı lacivertli takım, önceki gün de UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olarak, hem para hem prestij açısından büyük önem taşıyan bu kupaya erkenden havlu atma tehlikesi yaşamaya başladı.