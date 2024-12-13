Fenerbahçe'de Jose Mourinho için kritik 8 gün! Tamam mı devam mı?
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş ve A. Bilbao karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından tartışma haline gelen Jose Mourinho konusunda flaş iddialar ortaya atılmaya başladı. İşte Portekizli hoca için dikkat çeken o gelişme... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2024 yılının kalan bölümünde UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmayan Fenerbahçe, Süper Lig'deki bu iki müsabakayı kazanırsa Mourinho, futbolcular ve hatta yönetim üzerindeki baskı biraz olsun hafifleyecek.
DİĞER